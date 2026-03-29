FIFA-Präsident bei Wiedereröffnung des Mexiko-Stadt-Stadions

Neueröffnung des Stadions in Anwesenheit von Gianni Infantino gefolgt von Testspiel Mexiko – Portugal

Renovierung der legendären Arena im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Beste WM-Auftritte von Pelé und Diego Maradona in diesem Stadion

FIFA-Präsident Gianni Infantino nahm an der offiziellen Wiedereröffnung des Mexiko-Stadt-Stadions teil. Die legendäre Arena, in der Pelé und Diego Maradona ihre spektakulärsten WM-Auftritte feierten, wird zum dritten Mal Schauplatz des Weltturniers – das ist Rekord.

Fünf Spiele der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ werden hier ausgetragen, darunter das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika am 11. Juni. Im Vorfeld der grössten und inklusivsten WM aller Zeiten, bei der erstmals 48 Teams an den Start gehen, wurde das Stadion umfassend renoviert.

Gianni Infantino war bei der Neueröffnung der Kultarena anlässlich eines Testspiels zwischen Mexiko – neben Kanada und den USA Mitveranstalter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ – und Portugal zugegen.

„Mit grosser Freude war ich bei der Neueröffnung des modernisierten Mexiko-Stadt-Stadions zugegen, einer wahren Fussballkathedrale“, so der FIFA-Präsident. „Es war etwas ganz Besonderes, diesen Moment gemeinsam mit den leidenschaftlichen Fans in Mexiko-Stadt erleben zu dürfen. Ich weiss, dass das mexikanische Nationalteam hier auf riesige Unterstützung zählen kann. Es fühlt sich wirklich besonders an, wieder hier zu sein.“

Seit der Eröffnung im Jahr 1966 ist das ehemalige Aztekenstadion zu einem der legendärsten Fussballtempel der Welt avanciert und war bereits 1970 und 1986 Schauplatz der FIFA-Fussball-Weltmeisterschaft™.

Pelé lief hier 1970 bei seiner dritten und letzten WM auf. Vor 100 000 Zuschauern schlug Brasilien damals Italien im Finale mit 4:1. Auch Maradona wurde in dieser Arena Weltmeister, und zwar im Endspiel der Ausgabe von 1986, als er Argentinien zu einem 3:2-Sieg gegen die BR Deutschland führte. Zuvor hatte er im Viertelfinale gegen England das „Tor des Jahrhunderts“ erzielt.

Der kürzlich fertiggestellte Umbau ist die erste grössere Sanierung seit der Einweihung des Stadions. Dabei standen das Fanerlebnis, Nachhaltigkeit und die Qualität des Spielfelds im Mittelpunkt. Eine Kombination aus verschiedenen Designelementen und Technologie sorgt dafür, dass sowohl der Geschichte des Stadions als auch den modernen Anforderungen Rechnung getragen wird.