„Freundschaft und Einheit durch Sport“: Der Premierminister Kanadas lobt die Haltung des FIFA-Präsidenten im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™

Der FIFA-Präsident und der Premierminister von Kanada treffen sich in Ottawa.

Premierminister Carney lobt Herrn Infantino für sein Engagement für „das größte Spiel der Welt“.

„Lasst weiterhin die Herzen aller Kanadier höherschlagen” -sagte Präsident Infantino in seiner Ansprache an die kanadischen Spieler in der Umkleidekabine.

Der kanadische Premierminister Mark Carney hat die Bemühungen von FIFA-Präsident Gianni Infantino gewürdigt, die Welt durch den Fußball zu vereinen, während sich das nordamerikanische Land darauf vorbereitet, gemeinsam mit Mexiko und den Vereinigten Staaten die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ auszurichten.

Kanada wird bei der kürzlich erweiterten Endrunde mit 48 Teams 13 Spiele austragen, die vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 stattfinden wird. Das BMO Field in Toronto wird sechs Spiele der Gruppenphase ausrichten, darunter das Eröffnungsspiel Kanadas am 12. Juni. Kanadas zweites und drittes Gruppenspiel sowie zwei K.-o.-Begegnungen gehören zu den insgesamt sieben Spielen, die im BC Place in Vancouver ausgetragen werden.

„Wir sind sehr aufgeregt und fühlen uns geehrt, gemeinsam mit den Vereinigten Staaten und Mexiko die (FIFA) Weltmeisterschaft auszurichten. Die [mexikanische] Präsidentin [Claudia] Sheinbaum [Pardo] hat uns diesen besonderen Fußball überreicht. „Er ist ein Symbol unserer Freundschaft und unseres Zusammenhalts – und des Zusammenhalts durch den Sport“, sagte Herr Carney am 10. Oktober auf dem Parliament Hill in Ottawa an Präsident Infantino gerichtet, beim ersten Treffen der beiden Staats- und Regierungschefs seit der Wahl des ehemaligen Gouverneurs der Bank of Canada und der Bank of England zum 24. Premierminister Kanadas im März 2025.

„Und wenn ich das anmerken darf: Abgesehen von seiner hervorragenden Leitung des größten Spiels der Welt hat Präsident Infantino es sich im Männer- wie auch im Frauenfußball – oder ‚Soccer‘, wie wir sagen – zur Priorität gemacht, durch Sport Freundschaft und Zusammenhalt zu fördern.“ „Es ist mir also eine Freude, Sie hier zu haben.“

Eine solche Harmonie in der Sportart Nummer eins der Welt war in den vergangenen Monaten und Jahren in ganz Kanada zu beobachten – nicht zuletzt dank der umfassenden Unterstützung und Finanzierung durch die FIFA. Das FIFA-Programm Football for Schools wurde im November 2024 in den Nordwest-Territorien Kanadas – der Geburtsprovinz von Premierminister Carney – gestartet, während der September 2025 die zweite Auflage der bahnbrechenden Player Development Program (PDP) Championship für U-15- und U-17-Amateurspielerinnen und -spieler im Land markierte.

Beide Initiativen gelten als zentrale Bestandteile der übergeordneten Strategie zur Stärkung des kanadischen Fußball-Ökosystems – sowohl im Vorfeld als auch über die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 26 hinaus. Laut einer Studie von Deloitte Canada wird das Turnier als Gastgebernation von Juni 2023 bis August 2026 voraussichtlich bis zu 3,8 Milliarden CAD an positiver Wirtschaftsleistung für Kanada beitragen.

Nach einer Besichtigung des Parliament Hill mit Premierminister Carney sprach der FIFA-Präsident über die Begeisterung rund um Kanadas Vorbereitungen auf das große Ereignis im kommenden Sommer.

„Das erste Spiel hier in Kanada wird am 12. Juni in Toronto stattfinden – und selbstverständlich wird Premierminister Carney dabei sein. Aber bis dahin gibt es natürlich noch eine Menge zu tun. Der FIFA-Kongress – die Generalversammlung der FIFA – wird am 30. April [2026] in Vancouver stattfinden. Die Welt wird nach Vancouver kommen. „Delegierte aus 211 verschiedenen Ländern – mehr als bei den Vereinten Nationen – werden zusammenkommen“, erklärte Herr Infantino.

„Das ist natürlich ein kleiner Vorgeschmack auf die (FIFA) Weltmeisterschaft. Eine Weltmeisterschaft, bei der – und darin waren sich der Premierminister und ich einig – ganz Kanada, das gesamte Land, mitwirken muss, Teil davon sein und sich als Teil davon fühlen soll – mit Fan-Zonen überall, mit Feierlichkeiten im ganzen Land und mit Schulen, die in Programme eingebunden werden. Wir wollen also, dass das ganze Land diese Weltmeisterschaft miterlebt. Und wir arbeiten an verschiedenen Aktivitäten und Veranstaltungen zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, die genau diese Begeisterung wecken sollen.”

Im Rahmen der Vorbereitungen nahmen Präsident Infantino und Premierminister Carney am Freitag auch am ausverkauften internationalen Freundschaftsspiel zwischen Kanada und dem ebenfalls an der Weltmeisterschaft 26 teilnehmenden Australien im Saputo Stadium in Montreal teil, gemeinsam mit dem Concacaf-Präsidenten Vittorio Montagliani und dem Präsidenten des kanadischen Fußballverbands, Peter Augruso.

Nachdem Spiel, das mit einer knappen 1:0-Niederlage endete, sprach der FIFA-Präsident in der Umkleidekabine der kanadischen Mannschaft zu den Spielern: „Herzlichen Glückwunsch an euch alle für das, was ihr geleistet habt, was ihr leistet und was ihr im nächsten Jahr leisten werdet. Ihr könnt stolz sein, denn was wir gesehen haben – selbst heute Abend – ihr habt mit eurem Einsatz das Publikum und die Menschen mitgerissen. Ihr berührt ihre Herzen.

Das ist etwas ganz Besonderes, wisst ihr. Ihr berührt die Herzen der Menschen in Kanada, ihr vereint ein Land, ihr lasst das Land in der ganzen Welt erstrahlen, und im nächsten Jahr werdet ihr hier in Kanada – und natürlich auch in Mexiko und den Vereinigten Staaten – die Welt willkommen heißen. Also, lassen Sie weiterhin die Herzen aller Kanadier in Kanada und auf der ganzen Welt höher schlagen. Ich meine, sie sind alle stolz auf euch, eure Familien sind stolz auf euch. Macht sie noch stolzer.“