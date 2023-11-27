„Kanada ist bereit“, sagt Premierminister Mark Carney vor der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

FIFA-Präsident Gianni Infantino und der kanadische Premierminister Mark Carney bei einer Coca-Cola-Veranstaltung in Ottawa

Grösste Sportinvestition in der Geschichte Kanadas von Premierminister Carney angekündigt: CAD 750 Millionen zur Förderung des Fussballs auf allen Stufen vom Kinderfussball bis zu den Nationalteams

Aufruf von Gianni Infantino an alle Kanadierinnen und Kanadier, ihr Team zu unterstützen und die Welt bei sich willkommen zu heissen

Weniger als drei Wochen vor dem Eröffnungsspiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ haben FIFA-Präsident Gianni Infantino und Kanadas Premierminister Mark Carney in der Hauptstadt Ottawa hautnah die Fussballbegeisterung erlebt, die das ganze Land erfasst hat.

Bei einer Veranstaltung mit der Originaltrophäe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ waren weitere hochrangige Persönlichkeiten aus Sport und Politik zugegen, darunter Weltmeister Alessandro Nesta, der in der Major League Soccer für Montreal Impact gespielt hat, Larry Tanenbaum, Vorsitzender von Maple Leaf Sports & Entertainment, sowie Jennifer Mann, Präsidentin für Nordamerika bei der Coca-Cola Company.

Premierminister Carney betonte als begeisterter Fussballfan, dass das Land bestens auf die Austragung der grössten Sportveranstaltung der Welt vorbereitet sei.

„Kanada ist bereit. Kanada ist bereit, die bislang grösste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft zu veranstalten“, sagte Mark Carney vor den versammelten Gästen. „Mit 48 Ländern, erstmals drei Austragungsländern sowie Spielen in Vancouver und Toronto wird das Turnier ein Spektakel, wie wir es noch nie erlebt haben.“

Der Premierminister verwies zudem auf das beeindruckende Wachstum des Fussballs in Kanada seit der ersten WM-Teilnahme 1986 in Mexiko.

„Vor 40 Jahren sass ich im Keller meines Hauses und habe mir jedes Spiel der WM 1986 angesehen, auch die drei kanadischen Spiele. Es war unsere erste WM, und sie fand in Mexiko statt. Kapitän Bruce Wilson stand an der Spitze eines Teams aus Handwerkern und Studenten. Eine Gruppe von Amateuren gegen Frankreich mit Michel Platini. Das war unser erstes Spiel. Es war ernüchternd, auch wenn wir nahe dran waren.“

„Wir trugen das Ahornblatt mit Stolz auf der grössten Bühne der Welt und spielten Fussball. Seither hat der Fussball in diesem Land eine interessante und wichtige Entwicklung erlebt. Weltklassespieler wie Alessandro Nesta sind hierhergekommen, um ihr Wissen weiterzugeben. Der Sport hat sich prächtig entwickelt. Unsere Teams werden immer besser. Unser Frauenteam hat bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio Gold geholt. Unsere Kapitänin Christine Sinclair hält bis heute den Rekord bei den Länderspieltoren. Unser Männerteam hat sich für die WM in Katar qualifiziert.“

„Ich hoffe, dass alle bereit sind, weil wir in wenigen Wochen solche Momente erleben werden. 2012 lag Kanada in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 112. Jetzt gehören wir zu den Top 30 und haben uns um 75% verbessert. Ich bin Ökonom und spreche daher von 75%. Wir gehören im Fussball zu den besten Teams der Welt und werden dies beweisen.“

Der Premierminister verwies ebenfalls auf die jüngste Investition seiner Regierung in den kanadischen Sport in Höhe von CAD 750 Millionen – die grösste in der Geschichte des Landes – zur Förderung sowohl des Spitzen- als auch des Breitenfussballs. Gemäss seinen Angaben sollen insgesamt 330 Fussballprojekte im ganzen Land unterstützt werden, damit alle Kanadierinnen und Kanadier am Turnier teilhaben können.

Gianni Infantino lobte Kanadas einzigartige Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen, und betonte, dass die Vielfalt des Landes den globalen Charakter des Sports widerspiegele.

„Kanada ist ein wunderbares Land, das die gesamte Welt zusammenbringt. Nur während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft steht die Welt still“, erklärte der FIFA-Präsident. „Die Welt steht still, weil alle die Luft anhalten und gebannt mitverfolgen, was in Vancouver, Toronto und in allen anderen Städten passiert.“

Der FIFA-Präsident betonte des Weiteren, dass das Turnier weltweit schätzungsweise sechs Milliarden Zuschauer verzeichnen werde, und lobte die Partnerschaft zur Gründung des FIFA/Global-Citizen-Bildungsfonds, der dank den Einnahmen aus der Halbzeitshow des WM-Finales Bildungsprojekte mit Schwerpunkt Chancengleichheit für Kinder in allen 211 FIFA-Mitgliedsverbänden unterstützen werde.

Gemäss Schätzungen von Deloitte Canada trägt die Austragung des Turniers in Kanada insgesamt CAD 3,8 Milliarden zur kanadischen Wirtschaft bei. Die WM-Spiele in Kanada finden im auf 45 736 Plätze erweiterten Toronto- und im Vancouver-Stadion mit insgesamt 54 500 Plätzen statt.