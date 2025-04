Lokale Solidarität steht beim Besuch der FIFA Klub-Weltmeisterschaft im Vordergrund

Gianni Infantino gibt während seines Besuchs in Nashville Informationen zum Nachhaltigkeitsfonds

Der FIFA-Präsident spricht den von den Überschwemmungen Betroffenen sein Beileid aus

Die Musikstadt wird während der FIFA Klub-Weltmeisterschaft insgesamt drei Spiele der Gruppenphase austragen

Bei seinem Besuch in Nashville, USA, hat FIFA-Präsident Gianni Infantino den Menschen, die von den aktuellen Überschwemmungen betroffen sind, sein Mitgefühl ausgesprochen. Darüber hinaus stellte er Pläne vor, den Nachhaltigkeitsfonds der FIFA Klub-Weltmeisterschaft zu nutzen, um Mini-Fussballplätze für junge Menschen in den Städten zu errichten, die Austragungsorte des Wettbewerbs sind.

Die Musikstadt wird drei Spiele der Gruppenphase veranstalten. FIFA-Präsident Gianni Infantino besuchte sowohl die Trainingsanlagen von Nashville SC, einem Verein der Major League Soccer (MLS), als auch den GEODIS Park, das grösste reine Fussballstadion des Landes, in dem die Spiele ausgetragen werden.

In Begleitung von FIFA Fussballberater Youri Djorkaeff, der mit Frankreich bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1998™ den Titel holte, und FIFA Fussballdirektorin Jill Ellis, die als Trainerin der USA die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in den Jahren 2015 und 2019 gewinnen konnte, traf sich der FIFA-Präsident mit dem Bürgermeister von Nashville, Freddie O’Connell, dem stellvertretenden Vorsitzenden von Nashville SC, Ian Ayre, sowie mit der Mannschaft und dem Trainer des Vereins ,B.J. Callaghan. Callaghan. Dabei unternahm er einen spontanen Spaziergang entlang des Broadway, einer Hauptverkehrsstrasse in der Innenstadt, und beantwortete Fragen der lokalen Medien.

An der FIFA Klub-Weltmeisterschaft, die vom 14. Juni bis zum 13. Juli 2025 ausgetragen wird, nehmen 32 Teams teil, die sich durch ihre sportlichen Leistungen für die Teilnahme qualifiziert haben. Es wird der bislang grösste und umfassendste globale Vereinswettbewerb sein, dessen Sieger sich offiziell FIFA Klub-Weltmeister nennen darf.

FIFA-Präsident Gianni Infantino zu Besuch in Nashville 00:57

In Bezug auf den Nachhaltigkeitsfonds sagte Infantino: „Für die FIFA ist Nachhaltigkeit von grosser Bedeutung. In diesen Tagen gründen wir eine FIFA-Stiftung in den USA. Aber darüber hinaus hinterlassen wir natürlich in jedem einzelnen der elf Austragungsorte ein dauerhaftes Vermächtnis.

Wofür? Um Mini-Fussballplätze in den Regionen zu schaffen, in denen sie am dringendsten benötigt werden. Zusätzlich wollen wir damit Kindern – Mädchen und Jungen zugleich – auf diesen Plätzen in den Austragungsstädten der FIFA Klub-Weltmeisterschaft Aktivitäten ermöglichen, die ihnen Freude bereiten und bei denen sie Spass am Fussball haben können. Das bedeutet eine Million US-Dollar pro Veranstaltungsort.“

Das erste Spiel in Nashville findet am 20. Juni statt. Dabei trifft Espérance Sportive de Tunis, einer der erfolgreichsten Vereine Afrikas, auf einen Concacaf-Klub, der noch ermittelt wird. Am 24. Juni trifft Auckland City FC aus Neuseeland, der erfolgreichste Verein in der Geschichte der OFC Champions League, auf den südamerikanischen Giganten CA Boca Juniors aus Argentinien. Zwei Tage später tritt Al Hilal aus Saudi-Arabien, einer der erfolgreichsten Vereine Asiens, gegen den amtierenden Concacaf-Sieger CF Pachuca aus Mexiko an.

„Wir sind schon jetzt von Nashville begeistert. Wir lieben die Menschen hier“, schwärmte Infantino und sprach dabei seine Anerkennung für den GEODIS Park aus. „Wir finden es besonders schön, dass sich Nashville zu einer echten Fussballstadt entwickelt hat, mit einem aussergewöhnlichen Fussballstadion. Das finde ich fantastisch. Vor allem der Stil ist speziell auf den Fussball ausgerichtet, mit diesen sehr tiefen Spielfeldern, von denen man selbst auf den oberen Rängen das Spiel verfolgen und die Energie der Partie förmlich aufsaugen kann.

Ausserdem fügte er hinzu, dass der Fussball in Nashville durch die Austragung des Wettbewerbs sogar noch weiter an Momentum gewinne. „Das Stadion und die Trainingsanlagen bilden die Grundlage für Fussball auf höchstem Niveau. Und hochklassiger Profifussball spielt auf globaler Ebene eine zentrale Rolle. Ihn nun hier in der Stadt zu haben, ist meiner Meinung nach eine wahrhaft einmalige Gelegenheit. Der Sport hat in letzter Zeit deutlich an Bedeutung gewonnen, und ich bin überzeugt, dass er auch künftig ein exponentielles Wachstum verzeichnen wird.

Der Bürgermeister von Nashville gab an, in der Stadt habe sich der Fussball grundlegend verändert. „Dies ist ein Ort, an dem sich die Fussballlandschaft – genauso wie unsere Stadt – innerhalb einer einzigen Generation sehr stark gewandelt hat. Hier entsteht eine neue Begeisterung und es wachsen leidenschaftliche Fans heran“, sagte Freddie O’Connell.

Der stellvertretende Vorsitzende von Nashville SC, Ian Ayre, erklärte, es sei ein grosser Moment für den GEODIS Park, der im Mai 2022 eröffnet wurde. „Es gibt keinen besseren Test dafür, ob sich Nashville als Austragungsort der Spitzenklasse eignet, als die Durchführung einer FIFA Klub-Weltmeisterschaft. Ich glaube, das ist ein enormer Erfolg für die gesamte Stadt“, sagte er. „Es ist ein wahrhaft aussergewöhnlicher Austragungsort für den Fussball. Ich bin überzeugt, dass sich Nashville erneut durch seine grosse Gastfreundlichkeit auszeichnen wird. Das ist etwas, das Nashville hervorragend macht. Und man wird die aussergewöhnliche Unterstützung für diesen wunderschönen Sport hautnah erleben.