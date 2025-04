Charlotte ist einer der Austragungsorte der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ und laut Gianni Infantino „eine Fussballstadt“

FIFA-Präsident besucht das Bank of America Stadium und die Trainingsanlage des FC Charlotte

In Charlotte sollen vier Partien der FIFA Klub-WM 2025 ausgetragen werden

FIFA-Präsident geht davon aus, dass Charlotte durch das Turnier internationale Bekanntheit in der Welt des Fussballs erlangen werde

FIFA-Präsident Gianni Infantino war in Charlotte, einer der elf Austragungsorte der FIFA Klub-WM 2025, und lobte die Metropole als tolle Sport- und Fussballstadt. Während seines zweitägigen Aufenthalts in Queen City besuchte der FIFA-Präsident das Bank of America Stadium, in dem vier Partien des Turniers stattfinden werden, und traf unter anderem die Bürgermeisterin von Charlotte, Vi Lyles, und David Tepper, den Besitzer des Charlotte FC aus der Major League Soccer (MLS) und der Carolina Panthers aus der National Football League (NFL).

Unter der Leitung von General Manager Zoran Krneta wurde Infantino auch durch die Trainingsanlage des Charlotte FC geführt. Dabei konnte er sich ein Bild davon machen, mit welchem Engagement man den Fussball in der Region voranbringen will. Im Anschluss traf er in einer Sportsbar noch auf einheimische Fans. „Ich freue mich sehr, dass die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 hier stattfindet und das Interesse an unserem Sport weiter steigern wird“, betonte der FIFA-Präsident.

FIFA-Präsident Gianni Infantino besucht das Bank of America Stadium 01:49

An der FIFA Klub-Weltmeisterschaft, die vom 14. Juni bis zum 13. Juli 2025 ausgespielt wird, nehmen 32 Teams teil, die sich durch ihre sportlichen Leistungen für die Teilnahme qualifiziert haben. Es wird der bislang grösste und umfassendste globale Vereinswettbewerb sein, dessen Sieger sich offiziell FIFA Klub-Weltmeister nennen darf.

Im ersten Spiel in Charlotte am 22. Juni trifft der aktuelle Titelträger des Concacaf Champions Cup, CF Pachuca, auf den amtierenden UEFA Champions League-Sieger Real Madrid CF, einen der bekanntesten und erfolgreichsten Vereine der Welt. Zwei Tage später können die Fans vor Ort ein Aufeinandertreffen zwischen dem mehrfachen CL-Sieger FC Bayern München und dem portugiesischen Riesen SL Benfica erleben. In der K.o.-Runde finden dann noch zwei weitere spannende Begegnungen statt.

Sowohl Real Madrid als auch Bayern München haben bereits im Bank of America Stadium gespielt. Doch dies ist das erste Mal, dass europäische Mannschaften dort ein Pflichtspiel bestreiten.

„Charlotte ist eine sportbegeisterte Stadt, die inzwischen auch im Fussball einen Namen hat. Daher sollen hier die weltweit besten Teams gegeneinander antreten“, so Infantino. Begleitet wurde er von Youri Djorkaeff, dem leitenden Fussballberater der FIFA und französischen Weltmeister von 1998, sowie Jill Ellis, der FIFA-Fussballdirektorin und ehemaligen US-Trainerin, die 2015 und 2019 die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ gewann.

„Diesen Sommer findet hier eine (FIFA Klub-)Weltmeisterschaft statt – und diese neue Trophäe ist wirklich unglaublich“, sagte er. „Es ist die erste FIFA Klub-WM in der Geschichte, bei der aus den 32 Teilnehmern die weltbeste Mannschaft ermittelt wird.“

„Wir wollen der Welt zeigen, welches Potenzial in Charlotte steckt“, fügte er hinzu. „Ihr werdet tolle Spiele sehen ... Viele Fans von Teams wie Real Madrid werden hierherkommen, und Milliarden Fans vor dem TV werden sehen, dass sich in den USA eine Stadt namens Charlotte befindet, in der es ein fantastisches Stadion, wunderbare Menschen und tolle Fussballfans gibt. Charlotte wird also dank der FIFA Klub-WM in der ganzen Fussballwelt bekannt werden.“