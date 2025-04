Gianni Infantino lobt die Arbeit der US-Hauptstadt Washington im Bereich der Fussballförderung und kündigt Unterstützung des Breitensports im Rahmen der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ an

FIFA-Präsident dankt bei Veranstaltung in Washington, D.C., den Teilnehmern für „ihren Beitrag, ihre Hilfe und ihre Leidenschaft“ bei der Förderung des Fussballs

Infantino gibt bekannt, dass jede der elf US-Städte, in denen Spiele der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ ausgetragen werden, eine Million US-Dollar für die Entwicklung des Breitensports erhält

In der Hauptstadt der USA finden drei Gruppenspiele des innovativen Turniers mit 32 Vereinen statt, das vom 14. Juni bis zum 13. Juli ausgetragen wird

FIFA-Präsident Gianni Infantino lobte die „harte Arbeit, das Engagement und die Opferbereitschaft“ bei der Entwicklung des Fussballs in der US-Hauptstadt Washington, und kündigte an, dass jede der elf Städte des Landes, in denen Partien der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ ausgetragen werden, eine Million US-Dollar erhalten wird, um Kindern mehr Möglichkeiten zu bieten, diesen schönen Sport auszuüben.

Die erste Ausgabe des neuen Turniers mit 32 Mannschaften startet am 14. Juni in Miami. Bis zum Finale am 13. Juli in New Jersey, wo der erste echte Vereinsweltmeister gekürt wird, werden 63 Begegnungen in elf Städten bestritten.

FIFA Präsident Gianni Infantino zu Besuch in Washington 01:24

Insgesamt werden drei Gruppenspiele im Audi Field in der Hauptstadt der USA ausgetragen. Infantino betonte bei einer Veranstaltung in Washington, dass dieser innovative Wettbewerb dem US-Fussball einen enormen Schub verleihen werde, dessen Auswirkungen noch über Jahre hinweg zu spüren sein werden.

„Solche Events erfordern harte Arbeit, Engagement und Opfer von vielen Seiten, und ich möchte euch allen ganz herzlich für euren Beitrag, eure Hilfe und eure Leidenschaft danken, mit der ihr uns dabei unterstützt, den Sport auf der ganzen Welt und in ganz Amerika zu fördern“, so der FIFA-Präsident.

„Daher beschlossen wir, jeder der Austragungsstädte dieser FIFA Klub-Weltmeisterschaft eine Million US-Dollar zu spenden, damit auch die Mädchen und Jungen hier in Washington D.C. unseren schönen Sport ausüben und geniessen können.“

Infantino, der auch den neuen Pokal der FIFA Klub-WM mitgebracht hatte, besuchte das Audi Field. In diesem Stadion, das zu den zwölf Austragungsorten des Turniers zählt, tragen der D.C. United, Gründungsmitglied der Major League Soccer, und der Washington Spirit, ein Klub aus der National Women's Soccer League, normalerweise ihre Heimspiele aus.

„Ich fand es wirklich toll, den coolen, futuristischen Pokal der FIFA Klub-Weltmeisterschaft ins Audi Field zu bringen und über das bevorstehende Turnier zu reden, bei dem die besten Vereinsmannschaften der Welt in elf US-Städten, darunter auch die Hauptstadt, aufeinandertreffen“, sagte er, nachdem er die Arena gesehen hatte, in der Al Ain FC, Al Hilal, Juventus FC, FC Salzburg und Wydad AC spielen werden. „Im Juni dieses Jahres werden Teams aus drei Kontinenten in diesem wunderschönen Stadion gegeneinander antreten und ihren Aufenthalt in dieser tollen Stadt in vollen Zügen geniessen. Wir arbeiten auch ständig mit wichtigen Akteuren zusammen, um sicherzustellen, dass die Fans das beste Erlebnis haben, wenn sie von überall herkommen, um den beliebtesten Sport der Welt zu feiern.“

FIFA President Gianni Infantino visits Washington, DC Previous 01 / 10 FIFA President Gianni Infantino poses for a group photo during a visit to Audi Field 02 / 10 FIFA President Gianni Infantino during a tour at Audi Field 03 / 10 FIFA President Gianni Infantino is interviewed during his visit to Audi Field 04 / 10 FIFA President Gianni Infantino poses for a group photo during a visit to Audi Field 05 / 10 FIFA President Gianni Infantino during a visit to Audi Field 06 / 10 FIFA President Gianni Infantino during a tour at Audi Field 07 / 10 FIFA President Gianni Infantino in an interview with NBC Telemundo reporter Giovanni Del Fa at Audi Field 08 / 10 FIFA President Gianni Infantino speaks during a visit to Audi Field 09 / 10 FIFA President Gianni Infantino and D.C. United president Danita Johnson during a visit at Audi Field 10 / 10 FIFA President Gianni Infantino during a visit at Audi Field Next

Infantino traf sich mit der Bürgermeisterin der Hauptstadt Washington, Muriel Bowser, und wurde dabei von der FIFA-Fussballdirektorin Jill Ellis begleitet, die dort ihre ersten Fussballerfahrungen gesammelt hatte.

„Washington D.C. und die umliegende Region sind Vorreiter bei der Popularisierung dieses Sports“, sagte die ehemalige Trainerin, die in dieser Funktion zweimal die FIFA Frauen-WeltmeisterschaftÔ gewann. „Ich bin mir sicher, dass dies einen enormen Einfluss auf die Entwicklung des Fussballs haben wird.“

„Ich will den Sport bekannter machen und möglichst vielen Leuten näherbringen. Das wird sicher ein Erfolg! Ich freue mich schon darauf, zu sehen, wie die Fans aus Washington D.C., Virginia und Maryland hierherkommen, um das Turnier zu unterstützen und die Besten der Welt zu feiern.“

Infantino und die FIFA-Delegation trafen auch die Geschäftsführerin von D.C. United, Danita Johnson. Sie ist die erste schwarze Frau, die als Präsidentin eines MLS-Clubs fungiert.

„Die Ausrichtung der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 ist für unseren Verein und unsere Stadt eine grosse Ehre und erfüllt uns mit Stolz. Es ist uns eine Freude, all die internationalen Fans hier in Washington, D.C., willkommen zu heissen“, sagte sie.