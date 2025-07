Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ läutet eine „goldene Ära des Klubfussballs“ ein, sagt Gianni Infantino

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ war ein „riesiger Erfolg“, sagt Gianni Infantino

Spieler aus fünf Kontinenten werden am Finale zwischen Chelsea FC und Paris Saint-Germain beteiligt sein

FIFA-Präsident lobt „fantastische“ Fans und dankt der Fussballgemeinschaft für ihre Unterstützung

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ hat eine goldene Ära des Klubfussballs eingeläutet, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino, als er sich in New York (USA) am Vorabend des Finales zwischen Chelsea FC und Paris Saint-Germain an die Weltpresse wandte. Herr Infantino fügte hinzu, dass es sich zwar um ein rein europäisches Duell handelt, aber Spieler aus fünf Kontinenten in den beiden Mannschaften im MetLife Stadium vertreten sein werden. „Die goldene Ära des globalen Klubfussballs hat begonnen … Wir können mit Sicherheit sagen, dass diese FIFA Klub-Weltmeisterschaft aus allen Blickwinkeln ein riesiger, riesiger, riesiger Erfolg war“, so Infantino während der Veranstaltung im Trump Tower. „Wir haben es vor einiger Zeit erstmals gehört, vor einigen Monaten, vor einigen Wochen. 'Es wird niemals passieren.' Nun, es ist passiert, und es ist erfolgreich passiert", sagte der FIFA-Präsident. "Wir hörten: 'Niemand wird zu den Spielen kommen', und wir hatten, das Finale morgen mit einbezogen, fast zweieinhalb Millionen Zuschauer in den Stadien. Das sind rund 40.000 pro Spiel. Es gibt keine Liga in der Welt, abgesehen von der Premier League in England, die einen Zuschauerschnitt von 40.000 hat. Wir hörten: 'Niemand wird das übertragen.' Nun, wir haben einen einzigartigen, revolutionären Vertrag mit DAZN abgeschlossen, der das Streaming jeder einzelnen Sekunde jedes einzelnen Spiels in jedem Winkel der Welt kostenlos ermöglicht.“

„Wir hörten ausserdem, dass es finanziell nicht funktionieren würde, dass es ein Flop werden würde – niemand sei interessiert.“ Nun, ich kann sagen, dass wir über 2 Milliarden US-Dollar generiert haben – fast 2,1 Milliarden US-Dollar an Einnahmen. Bei diesem Wettbewerb mit 63 Spielen ergibt sich ein Durchschnitt von 33 Millionen US-Dollar pro Spiel. Es gibt heute keinen anderen Klubwettbewerb auf der Welt, der auch nur annähernd einen Wert von 33 Millionen US-Dollar pro Spiel erreicht. Damit ist es bereits der erfolgreichste Klubwettbewerb der Welt – gemessen an allen möglichen Kriterien.“ Spieler aus 72 Ländern haben an diesem Turnier teilgenommen, die Torschützen stammen aus 39 Nationen, und in den Kadern der beiden Finalisten sind 16 Länder vertreten. Darunter ist auch Georgien mit PSG-Angreifer Khvicha Kvaratskhelia, ein Land, das noch nie an einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ teilgenommen hat. „Was für mich als FIFA-Präsident ein Grund für Stolz und Freude ist, ist die Tatsache, dass in diesen beiden Mannschaften – zwei grossen europäischen Teams – tatsächlich Spieler aus fünf verschiedenen Kontinenten spielen“, sagte der FIFA-Präsident. „Wir haben Asiaten, wir haben Afrikaner, wir haben Südamerikaner, wir haben Nordamerikaner und natürlich haben wir Europäer. Und das ist eine Quelle des grossen Stolzes – nicht nur für die FIFA, natürlich –, sondern für den Fussball, für diese Länder, für diese Kontinente, die beim grössten Ereignis vertreten sind.“

Gianni Infantino: FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ war ein "riesiger Erfolg" 02:27

Gianni Infantino dankte der gesamten Fussballgemeinschaft, einschliesslich der sechs Konföderationen, „die an dieses Projekt geglaubt haben“, der Europäischen Klubvereinigung (ECA), den teilnehmenden Vereinen, Spielern, Trainern, Offiziellen und Fans.

„Ich denke, dies ist der Moment, um allen ‚Danke‘ zu sagen – denn gemeinsam haben wir etwas Neues geschaffen, etwas, das bleibt, etwas, das die Landschaft des Klubfussballs verändert, und etwas, das so viele Vereine und Fans aus aller Welt auf die globale Landkarte bringt“, sagte er.

„Fussball ist der globale Sport. Es ist die beliebteste Sportart der Welt – das wissen wir. Jetzt können wir es beweisen – nicht nur mit der (FIFA) Fussball-Weltmeisterschaft, die nächstes Jahr hier in den Vereinigten Staaten, in Kanada und in Mexiko stattfinden wird, sondern auch mit diesem neuen Wettbewerb, der (FIFA) Klub-Weltmeisterschaft, die wirklich Teams, Spieler und Fans aus der ganzen Welt zusammenbringt"

Der FIFA-Präsident lobte überdies die Anhänger. „Die Fans aus aller Welt waren absolut fantastisch; wir hatten volle Stadien, wir hatten natürlich auch Stadien, die weniger voll waren – aber alles fand in einer freudigen Atmosphäre statt. Wir hatten nicht einen einzigen Zwischenfall“, sagte er. Teams aus allen Teilen der Welt waren wettbewerbsfähig. „Teams aus sechs verschiedenen Kontinenten haben in diesem Wettbewerb mindestens einen Punkt geholt. Teams aus allen Kontinenten haben mindestens ein Tor erzielt. Teams aus Mexiko, den Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien haben die nächste Runde erreicht“, sagte er. „Wir haben gesehen, wie Amerika alle verschiedenen Gemeinschaften aus der ganzen Welt aufgenommen hat.“