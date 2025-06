Gianni Infantino und Ronaldo: „FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 vereint Fans in festlicher Atmosphäre“

Erste erweiterte FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ „boomt“, so der FIFA-Präsident

Weltmeister Ronaldo beschreibt Atmosphäre als „unglaublich“

Gianni Infantino betont Bedeutung von Investitionen in Orte, an denen Kinder Fussball spielen können

Die Fans kämen in einer festlicher Atmosphäre zusammen, um die FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ zu geniessen, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Ansprache beim FIFA-Fussballgipfel in Miami (Florida). Auch Ronaldo, zweifacher Weltmeister mit Brasilien, beschrieb die Stimmung rund um die erste Klub-WM mit 32 Teams als „unglaublich“. Der 2016 lancierte Fussballgipfel dient dem Dialog und Austausch zwischen den FIFA-Mitgliedsverbänden und der FIFA-Führung. In seiner Ansprache unterstrich der FIFA-Präsident ferner die Bedeutung von Investitionen in Orte, in denen Kinder Fussball spielen können.

Der Auftakt zur erweiterten Klub-WM, die in zwölf spektakulären Stadien an elf Spielorten ausgetragen wird, war ein voller Erfolg und begeisterte Fans rund um den Globus. Besonders eindrucksvoll war der Auftritt hunderter Boca-Juniors-Fans, die vor dem Spiel gegen SL Benfica Miamis Küstenabschnitt Bark Beach kurzerhand in eine blau-gelbe „Boca Beach“ verwandelten.

„Die Klub-WM bringt Spieler und Fans aus aller Welt zusammen. Das Turnier boomt und bestätigt das Bedürfnis der Fussballwelt nach einer weiteren Weltmeisterschaft und zusätzlichen Spielen“, betonte der FIFA-Präsident. „Wir brauchen solche Wettbewerbe, bei denen sich Menschen in einer festlichen Atmosphäre vereinen. Genau das erleben wir hier in Miami, in Los Angeles und in den anderen Städten, in denen Spiele stattfanden und stattfinden werden."

Fans wollten einfach nur Spass haben, fügte er hinzu: „Die Fans kommen, um Spass zu haben und sich zu amüsieren. Sie denken an nichts anderes. Was auch immer manche Leute meinen oder schreiben: Die Menschen wollen einfach eine gute Zeit haben. Die Spieler sind hochmotiviert, wollen gewinnen und der Welt zeigen, wer der wahre Klubweltmeister ist“, meinte er.

Ronaldo hob indes die leidenschaftliche Stimmung der Fans von SE Palmeiras beim Spiel gegen den FC Porto im MetLife-Stadion in New York/New Jersey hervor: „Gestern haben die Palmeiras-Fans in New York für eine unglaubliche Stimmung gesorgt. Heute sind überall Boca-Juniors-Fans aus Argentinien zu sehen. Es ist einfach unglaublich, diesen Moment hier zu erleben, und wir hoffen, dass wir als Fussballwelt dazu beitragen können, dass die Welt ein bisschen glücklicher wird und die Welt ein bisschen besser sieht, als wir sie um uns herum sehen“, sagte er.

Infantino sprach ferner über das FIFA-Forward-Programm, in dessen Rahmen jeder Mitgliedsverband im dritten Programmzyklus bis zu 8 Millionen US-Dollar erhält, um in Betriebskosten und massgeschneiderte Entwicklungsprojekte wie die Infrastruktur oder die Organisation von Wettbewerben zu investieren.

„Das FIFA-Forward-Programm konzentriert sich auf die Entwicklung des Fussballs – insbesondere auf Mädchen und Jungen, Frauen und Männer – sowie auf die Infrastruktur“, sagte der FIFA-Präsident. „Wir brauchen mehr Orte, an denen Kinder spielen können. Darin investieren wir. Unsere Aufgabe besteht nicht darin, Büros zu bauen oder Sitzungen zu organisieren, sondern Wettbewerbe und Spiele zu ermöglichen – das ist unsere oberste Priorität.“

Ronaldo fügte an, dass die USA ein Vorbild seien, dem andere folgen könnten. „Ich wünschte mir, dass andere Länder, mein Heimatland eingeschlossen, so viel in den Fussball investierten wie die USA – vor allem in den Kinder- und Frauenfussball. Präsident [Gianni] Infantino hatte recht: Wir können es jedes Jahr noch besser machen, indem wir mehr investieren und jungen Talenten – insbesondere Mädchen – damit bessere Rahmenbedingungen schaffen“, sagte er.

„Die USA sind ein grossartiges Beispiel dafür, wie es gehen könnte, denn der Fussball in den USA wächst. Wir können uns also ein Beispiel an ihnen nehmen.“