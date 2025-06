Kinder- und Jugendfussball im Zentrum des Treffens zwischen FIFA-Präsident und tschechischen Verbandspräsidenten

Sitzung nach dem ersten von drei FIFA-Fussballgipfeln in Miami am Rande der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™

FIFA-Präsident Gianni Infantino und der frisch gewählte Präsident des tschechischen Fussballverbands (FAČR), David Trunda, haben sich über die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendfussballs in Tschechien ausgetauscht.

Trunda, ein erfahrener Funktionär im Profifussball, wurde Ende Mai dieses Jahres ins Amt gewählt. Beim gemeinsamen Treffen in Miami (Florida) sprach er mit FIFA-Präsident Infantino ausführlich über die Zukunft des Fussballs in seinem Heimatland.

„Es war mir eine grosse Freude, FAČR-Präsident David Trunda in Miami zu empfangen und mit ihm über die Entwicklung des tschechischen Fussballs, insbesondere die Arbeit im Jugendbereich, zu sprechen. Wir werden unsere Zusammenarbeit im Rahmen der verschiedenen FIFA-Initiativen fortsetzen“, sagte der FIFA-Präsident.

„Ich war sehr erfreut über das Interesse von Präsident Trunda an der Umsetzung der verschiedenen FIFA-Forward-Programme , wie etwa des FIFA-Arena-Programms, sowie an allen anderen Themen im Zusammenhang mit der reichen Fussballkultur des Landes. Ich bin gespannt auf die positive Entwicklung beim FAČR.“

In seiner kurzen Amtszeit hat David Trunda bereits erste Schritte zur Umgestaltung des tschechischen Fussballs unternommen, indem er kürzlich an einer Diskussionsrunde in der tschechischen Abgeordnetenkammer teilnahm.