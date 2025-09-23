Kasachischer Staatspräsident Qassym-Schomart Toqajew erörtert mit FIFA-Präsident Gianni Infantino erfolgreiche Partnerschaft

Treffen von FIFA-Präsident Gianni Infantino mit dem kasachischen Staatspräsidenten Qassym-Schomart Toqajew in New York (USA)

Kasachstans Engagement für die Fussballförderung im Zentrum der Gespräche

Pläne der zentralasiatischen Nation für das FIFA-Arena-Programm

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat in New York (USA) mit dem kasachischen Staatspräsidenten Qassym-Schomart Toqajew über die erfolgreiche Partnerschaft zwischen dem Weltfussballverband und der zentralasiatischen Nation gesprochen.

Letzte Woche hatte Kasachstan eine Feier zu Ehren der FIFA-Talentakademien veranstaltet. Der kasachische Fussballverband (KFF) bekräftigte damit seinen Bestrebungen, den Fussball im Land zu fördern sowie jungen Menschen die Möglichkeit zu bieten, am Sport teilzuhaben und ihr Potenzial auszuschöpfen.

Der KFF plant zudem eine Beteiligung am FIFA-Arena-Programm, das weltweit insbesondere in unterversorgten städtischen und ländlichen Gebieten den Bau von mehr als 1000 Minifeldern vorsieht.

„Es war mir eine Ehre, den kasachischen Staatspräsidenten Qassym-Schomart Toqajew in New York wiederzusehen und mit ihm zu erörtern, wie der Fussball Positives bewirken und der Jugend in seinem schönen Land Chancen eröffnen kann“, betonte der FIFA-Präsident nach dem Treffen, das am Rande der 80. Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) stattfand. „Unsere enge Zusammenarbeit sowie die hervorragende Arbeit von KFF-Präsident Marat Omarow und seinem Team bei verschiedenen Initiativen zur Entwicklung der Infrastruktur sowie des Frauen- und Kinderfussballs zeigen, dass wir bei der Förderung des Fussballs in Kasachstan am gleichen Strang ziehen.“

„Bei diesem Treffen konnte ich Staatspräsident Toqajew und seiner Regierung auch danken. Wir werden diese erfolgreiche Partnerschaft fortsetzen.“

Staatspräsident Toqajew begrüsste die Zusammenarbeit beim FIFA-Arena-Programm und zeigte sich überzeugt, dass Kasachstan mit der Unterstützung der FIFA zu einem Modell für eine dynamische Fussballentwicklung in der Region werden könne.

Er betonte die völkerverbindende Funktion des Fussballs sowie die zentrale Bedeutung der Infrastruktur für einen besseren Zugang zum Sport.

Der FIFA-Präsident wurde von Staatspräsident Toqajew bereits bei seinem Besuch im Mai 2023 in Kasachstan empfangen, als er sich vor Ort ein Bild der Fortschritte machte. Er nahm damals an der Eröffnungsfeier der Schlussphase der nationalen Schulfussballliga der Mädchen teil und besichtigte den Hauptsitz des KFF.