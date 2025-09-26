FIFA-Präsident Gianni Infantino und Libanons Präsident Joseph Aoun beraten über die nächsten Schritte für den Fussball in einem fussballbegeisterten Land

FIFA-Präsident und Staatsoberhaupt des Libanon treffen sich am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York, Vereinigte Staaten

Gianni Infantino: „Unser Spiel kann den Menschen in diesem wunderschönen Land Hoffnung und Chancen bieten“

Das FIFA-Arena-Projekt wurde im Rahmen der Gespräche vorgestellt

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich mit dem Präsidenten des Libanon, Joseph Aoun, getroffen und darüber beraten, wie das FIFA-Arena-Projekt dazu beitragen kann, das hohe Tempo der Fussballentwicklung in dem westasiatischen Land aufrechtzuerhalten.

Der Libanon gehörte zu den Vorreitern des FIFA-Programms „Football for Schools“ und wurde – gemeinsam mit Puerto Rico – ausgewählt, um im Oktober 2019 die Pilotphase der Initiative zu starten. Bei dieser Gelegenheit wurde FIFA-Präsident Gianni Infantino von zahlreichen FIFA-Legenden begleitet, als das Programm – das Schulkindern neben fussballerischen auch wichtige Lebenskompetenzen vermittelt – in Berglibanon und Beirut gestartet wurde.

Zu Beginn dieses Jahres ins Leben gerufen, verfolgt das FIFA-Arena-Projekt das Ziel, bis zum FIFA-Kongress 2031 weltweit 1.000 Kleinspielfelder zu errichten – insbesondere in benachteiligten städtischen und ländlichen Regionen. Mehrere Länder haben bereits entsprechende Anlagen eröffnet, und FIFA-Präsident Gianni Infantino erläuterte Präsident Joseph Aoun, wie sein fussballbegeistertes Land von einer ähnlichen Umsetzung profitieren könnte.

„Es war mir eine Freude, mit dem Präsidenten des Libanon, Joseph Aoun, in New York über Fussball zu sprechen“, sagte Gianni Infantino nach dem Treffen am Rande der hochrangigen Woche der Generalversammlung der Vereinten Nationen 2025. „Unser Spiel kann den Menschen in diesem wunderschönen Land Hoffnung und Chancen bieten. Wir haben darüber gesprochen, wie sich die verschiedenen FIFA-Entwicklungsinitiativen – insbesondere das FIFA-Arena-Projekt – bestmöglich nutzen lassen.“

Ein FIFA-Programm, das bereits spürbare Wirkung entfaltet hat, ist FIFA Forward: Der libanesische Fussballverband nutzt die bereitgestellten Mittel, um die Infrastruktur zu verbessern und Rahmenbedingungen zu schaffen, damit heimische Talente sich entfalten und glänzen können.

Die Herren-A-Nationalmannschaft hat sich für die letzten beiden AFC Asien-Pokal-Endrunden qualifiziert – ihre ersten Teilnahmen ausserhalb einer Gastgeberrolle seit dem Turnier im Jahr 2000 – und befindet sich auf gutem Weg, sich einen Platz für die Ausgabe 2027 in Saudi-Arabien zu sichern. Im November steht zudem ein Entscheidungsspiel gegen Sudan an, in dem sich das Team die Teilnahme am diesjährigen FIFA Arab Cup™ in Katar sichern kann – gegen denselben Gegner, den man bereits in der Gruppenphase der Ausgabe 2021 bezwingen konnte.

Mit Platz 125 in der FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste – dem höchsten Rang in ihrer Geschichte – feierte die libanesische Frauen-A-Nationalmannschaft einen historischen Sieg gegen IR Iran im Rahmen der Qualifikation für den AFC Women’s Asian Cup 2026, der zugleich als Qualifikationsturnier für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ dient.

„Der libanesische Fussball unter der Leitung von Hachem Haidar hat – unterstützt durch das FIFA-Forward-Programm – bedeutende Fortschritte in den Bereichen Infrastruktur und Basisarbeit erzielt. Dies spiegelt sich auch auf dem Platz wider – insbesondere durch die erstmalige Qualifikation der libanesischen U23-Herrenmannschaft für den AFC U23 Asien-Pokal sowie durch die historische Bestplatzierung der Frauen-A-Nationalmannschaft in der Weltrangliste“, schloss Gianni Infantino.