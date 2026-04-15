FIFA-Präsident bei Seminar zu guter Unternehmensführung für karibische Führungskräfte in Miami

Gianni Infantino: “Good governance is crucial in everything we do”

Senior executives have participated in extensive courses on best practices in governance

FIFA Campus Executive Programme in Good Governance completed in the Caribbean region shortly after course concludes in Asia-Oceania

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat am letzten Modul im Vorfeld der Abschlussfeier des FIFA-Campus-Executive-Programms in guter Unternehmensführung (Amerika/Karibik) in Miami (USA) teilgenommen. Mit der zweitägigen Veranstaltung im Freedom Tower endete für 26 Führungskräfte karibischer FIFA-Mitgliedsverbände eine lehrreiche Reise.

Das Programm, das vom englischen Anwalt Nicholas Coward geleitet wird, fördert Führungsstandards und -kompetenzen. Seit Dezember 2025 haben die teilnehmenden Präsidenten und Generalsekretäre fünf Onlinemodule absolviert, die wichtige Bereiche wie die Einhaltung der Statuten, die Integrität des Fussballs, Finanzverwaltung und operative Führung abdecken.

In seiner Ansprache betonte der FIFA-Präsident die Bedeutung guter Unternehmensführung bei der FIFA in den letzten zehn Jahren.

„Gute Unternehmensführung ist bei allem, was wir tun, entscheidend“, sagte Gianni Infantino. „Wir müssen mit bestimmten Massnahmen dafür sorgen, dass wir uns während unserer Amtszeit um die Institutionen kümmern, die wir leiten und verwalten. Wir müssen ebenfalls dafür sorgen, dass diese Institutionen wachsen können und von der Gesellschaft respektiert werden, weil wir dies für die Gesellschaft und unsere Kinder tun.“

„Natürlich müssen wir auch dafür sorgen, dass wir eine Organisation hinterlassen, die besser aufgestellt ist. Vor zehn oder elf Jahren war die FIFA in einer sehr schlechten Verfassung, weil sie nicht mehr auf eine gute Unternehmensführung geachtet hatte. Wir haben versucht, das Vertrauen in unsere Organisation wiederherzustellen. Heute geniessen wir weltweit grosses Vertrauen.“

Nach Ansicht des FIFA-Präsidenten war eine solide Führung die Grundlage für den Erfolg der restlichen FIFA-Aktivitäten.