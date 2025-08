Gianni Infantino: WM-Vergabeentscheidungen haben die Welt vereint

Infantino: „Fussball und FIFA mit einender Wirkung in gespaltener Welt“

Rede des FIFA-Präsidenten anlässlich der Konferenz der Präsidenten und

Generalsekretäre der Mitgliedsverbände und Regionalverbände der AFC 2023 Usbekistan als Vorbild für das Wachstum des Fussballs

Gianni Infantino erklärte in seiner Rede anlässlich der Konferenz der Präsidenten und Generalsekretäre der Mitgliedsverbände und Regionalverbände der AFC 2023 in Taschkent (Usbekistan), die FIFA und der Fussball hätten die Welt mit der Entscheidung bezüglich der Ausrichtung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2030 und 2034 geeint.

Der FIFA-Rat beschloss am 4. Oktober einstimmig, dass die gemeinsame Bewerbung von Marokko, Portugal und Spanien als einzige für die Ausrichtung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ kandidieren würde und dass die ersten drei Spiele in Uruguay, Argentinien und Paraguay stattfinden würden, um das 100-jährige Jubiläum der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ zu feiern. Die erste Turnierauflage hatte 1930 in Uruguay stattgefunden. Darüber hinaus wurde beschlossen, die FIFA-Mitgliedsverbände der Gebiete der AFC und der OFC zum Bewerbungsverfahren für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2034™ einzuladen.

„In einer gespaltenen Welt haben der Fussball und die FIFA eine einende Wirkung“, erklärte der FIFA-Präsident. „Vor drei Tagen, beim FIFA-Rat, haben wir die Welt vereint. Wir haben einstimmig beschlossen, dass es nicht richtig wäre, gespalten in das Bewerbungsverfahren für die grösste Veranstaltung auf Erden zu gehen – die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft der Männer – und einen Vorschlag unterbreitet, der die 100-Jahr-Feier der WM 1930 und gleichzeitig zwei Kontinente vereint, wenn Marokko, Spanien und Portugal die WM ausrichten. “

Infantino weiter: „2034 bewegen wir uns dann wieder nach Osten ... und wir wünschen uns, dass dieser Prozess reibungslos und einträchtig abläuft.“

Bei der zweitägigen Konferenz in Taschkent kommen Präsidenten und Generalsekretäre der Mitglieds- und Zonenverbände der AFC zusammen, um Wege für weiteres Wachstum auszuloten.

Gianni Infantino wies darauf hin, dass die FIFA ihre Investitionen in die Fussballförderung seit 2016 versiebenfacht habe und dass dies die AFC und ihre Zonenverbände motiviert habe, Regionalwettbewerbe zu organisieren, in den Frauen- und Jugendfussball zu investieren und den Fussball in der ganzen Region voranzutreiben. Die Erweiterung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ auf 48 Teams ab der Auflage von 2026 biete laut Infantino einen weiteren Anreiz für die Fussballförderung in Asien, da sich die Anzahl der garantierten WM-Startplätze für die AFC damit von vier auf acht erhöhe.

„Dies wird erhebliche Auswirkungen auf den Fussball in Asien haben, denn plötzlich können Sie alle davon träumen, bei der WM dabei zu sein. Sie können den berechtigten Ehrgeiz haben, an der größten Veranstaltung der Erde teilzunehmen. Außerdem wären da noch die Leidenschaft, die Fans, die Investitionen, die darauf abzielen, den Fussball überall voranzutreiben“, so Infantino.

Darüber hinaus beglückwünschte er den usbekischen Fussballverband und blickte noch einmal auf seine vorherige Usbekistan-Reise im Mai und sein Treffen mit dem usbekischen Präsidenten Schawkat Mirsijojew im September in New York zurück.

„Usbekistan war in den letzten Jahren ein Vorbild für das Wachstum und die Förderung des Fussballs“, so Infantino. Er wies noch einmal darauf hin, dass Usbekistan 2023 den U-20-Asien-Pokal gewonnen, bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft 2023™ in Argentinien das Achtelfinale erreicht und sich für die FIFA U-17-Weltmeisterschaft 2023™ qualifiziert hat, die vom 10. November bis 2. Dezember in Indonesien ausgetragen wird. Außerdem wird Usbekistan die FIFA Futsal-Weltmeisterschaft 2024™ ausrichten und avanciert damit zum ersten zentralasiatischen Mitgliedsverband, der als Gastgeber eines FIFA-Turniers fungiert.