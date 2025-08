Gianni Infantino und Präsident der Generalversammlung der Vereinten Nationen diskutieren die soziale Rolle des Fussballs

FIFA-Präsident Gianni Infantino wurde in New York von Dennis Francis, dem Präsidenten der Generalversammlung der Vereinten Nationen, empfangen. Gemeinsam erörterten sie, wie der Fussball eine positive Rolle in der Gesellschaft und im Bildungswesen einnehmen kann und wie die institutionellen Beziehungen zwischen den beiden Organisationen gestärkt werden können.

„Es ist grossartig, mit Präsident Dennis Francis hier in New York über die Rolle des Fussballs in der Gesellschaft und der Bildung zu sprechen“, sagte der FIFA-Präsident. „Wir leben in schwierigen Zeiten, weshalb wir Gelegenheiten wie diese zur Einigung nutzen müssen. In der UNO-Charta geht es um Menschen, und wir alle haben die Verantwortung, ihnen Hoffnung und Kraft zu spenden. Die FIFA will all die Arbeit der Vereinten Nationen mit ihren eigenen Plattformen noch stärker unterstützen. Unsere Turniere werden von Milliarden von Zuschauern verfolgt. Da die FIFA noch mehr Mitglieder zählt als die UNO, sollen unsere 211 Mitgliedsverbände Botschafter dieses Wandels sein.“