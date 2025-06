Gianni Infantino trifft neuen Präsidenten des schwedischen Fussballverbands

Glückwunsch des FIFA-Präsidenten an den Präsidenten des schwedischen Fussballverbands (SvFF) Simon Åström zum Wahlerfolg Anfang des Jahres

FIFA-Präsident Gianni Infantino gratulierte Simon Åström, dem neuen Präsidenten des schwedischen Fussballverbands (SvFF), bei einer Zusammenkunft in Miami (USA) zu seinem kürzlichen Wahlerfolg und legte besonderes Augenmerk auf die lange und produktive Beziehung der beiden Organisationen.

Åström gehörte zu einer Reihe von Vertretern der FIFA-Mitgliedsverbände, die am ersten von insgesamt drei FIFA-Fussballgipfeln teilnahmen, die Gianni Infantino während der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ leitet.

„Nach dem heutigen FIFA-Fussballgipfel 2025 in Miami hatte ich Gelegenheit, Simon Åström, den Präsidenten des schwedischen Fussballverbands (SvFF) zu treffen und ihm zu seinem jüngsten Wahlerfolg zu gratulieren. Da der SvFF zu den Gründungsmitgliedern der FIFA gehört, haben wir auch darüber gesprochen, wie wir unsere langjährige Beziehung – über 120 Jahre – weiterhin gemeinsam zum Wohle des Fussballs nutzen können“, erklärte der FIFA-Präsident.

„Schweden hat insbesondere im Frauenfussball eine stolze Tradition, und durch unsere verschiedenen gemeinsamen Initiativen wollen wir erreichen, dass der Fussball auch künftig mehr und mehr Menschen in diesem Land inspiriert. Ausserdem habe ich dem Männernationalteam viel Glück für die Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 gewünscht.“

Dabei sind ihm drei Schwerpunktbereiche besonders wichtig: so viele aktive Spieler so lange wie möglich im Fussball halten, starke Klubs und Nationalteams fördern und die grösste schwedische Volksbewegung nutzen. Gleichzeitig wird er eine zentrale Rolle in der Pilotphase des neuen nationalen technischen Zentrums spielen, das durch das FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm mit USD 80 000 gefördert wurde.