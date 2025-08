Gianni Infantino trifft den neuen Präsidenten des Fussballverbands von Madagaskar

Gianni Infantino traf sich im FIFA-Büro in Paris mit dem neu gewählten Präsidenten des madagassischen Fussballverbands (FMF), Alfred Randriamanampisoa, der ihm seine Pläne für die Entwicklung des Fussballs im ostafrikanischen Inselstaat erläuterte. Im Zentrum des fruchtbaren Gesprächs standen die Wichtigkeit guter Spielfelder für die Fussballentwicklung, der Frauenfussball sowie das FIFA-Forward-Programm. "Ich habe mich mit dem FMF-Präsidenten über verschiedene Aspekte der Fussballentwicklung ausgetauscht, wie Governance, Leadership und Infrastruktur“, sagte der FIFA-Präsident. „Ausserdem gratulierte ich Alfred zu seinem kürzlichen Wahlsieg, wünschte ihm für seine neue Aufgabe an der Spitze des FMF alles Gute und sicherte ihm im Rahmen des Engagements der FIFA für einen wirklich globalen Fussball unsere volle Unterstützung zu.“

Randriamanampisoa bedankte sich beim FIFA-Präsidenten für dessen herzliche Worte: "Ich will den Fussball in Madagaskar voranbringen, insbesondere durch Verbesserungen auf Verbandsebene in Bezug auf Governance und Leadership. Wir haben zahlreiche Neuerungen geplant, nicht zuletzt auch im Wettbewerbsbereich." Der FMF-Präsident dankte der FIFA in diesem Zusammenhang ausdrücklich für deren wertvolle Unterstützung.