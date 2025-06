Gianni Infantino: „Spieler lieben die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025“

„Etwas Neues, Besonderes und Grosses“, so der FIFA-Präsident auf dem Fanatics Fest in New York (USA)

FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ eine Inspiration für junge US-Amerikaner, Fussballprofi zu werden

Bodycam-Innovation gemäss FIFA-Präsident ein positiver Einfluss auf das Verhalten der Spieler gegenüber den Offiziellen

FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte in einem Interview auf dem Fanatics Fest in New York (USA), dass die Spieler der 32 teilnehmenden Teams begeistert von der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ seien.

Eine Woche nach Beginn des inklusivsten Klubwettbewerbs aller Zeiten wurden rund 1,5 Millionen Tickets an Fans aus über 130 Ländern verkauft. Am Sonntag wird die Gesamtzuschauerzahl in den Stadien voraussichtlich die Grenze von einer Million knacken.

Während die Fans in Scharen in die Stadien strömten, bewertet Gianni Infantino auch das Feedback der Spieler als durchwegs positiv.

„Ich glaube, die Spieler lieben es, hier zu spielen. Harry Kane, Kapitän der englischen Nationalmannschaft, spielte am Freitagabend in Miami mit Bayern München gegen die Boca Juniors. Ein fantastisches Spiel vor grossartiger Kulisse. Nach dem Spiel meinte Kane in einem Interview, dass es ein fantastischer, wunderschöner Wettbewerb sei. Das spricht für sich.“, sagte Infantino in einem Gespräch mit US-Sportmoderator Jordan Schultz im New Yorker Javits Center.

„Natürlich wären auch viele andere Spieler gerne dabei. Manche mögen das Turnier kritisieren – aber es ist nun mal etwas Neues, Besonderes und Grosses. Es ist eine echte Weltmeisterschaft mit den besten Teams und den besten Spielern.“

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ ist das erste von drei grossen Turnieren, die in den nächsten sechs Jahren in den USA stattfinden. Die erste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit 48 Teams wird 2026 gemeinsam von den USA, Kanada und Mexiko ausgerichtet. Ausserdem hat der US-amerikanische Fussballverband eine Bewerbung für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2031™ eingereicht – ebenfalls eine WM mit erstmals 48 Nationen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino besucht das Fanatics Fest NYC Previous 01 / 07 FIFA President Gianni Infantino speaks on stage at Fanatics Fest NYC 02 / 07 FIFA President Gianni Infantino poses for a picture with Fanatics Chief Executive Officer Michael Rubin at Fanatics Fest NYC 03 / 07 FIFA President Gianni Infantino signs autographs at Fanatics Fest NYC 04 / 07 FIFA President Gianni Infantino with FIFA Legend Roberto Baggio alongside the FIFA Club World Cup Trophy during Fanatics Fest NYC 05 / 07 FIFA President Gianni Infantino is interviewed by Jordan Schultz at Fanatics Fest NYC 06 / 07 FIFA President Gianni Infantino and FIFA Legend Roberto Baggio at Fanatics Fest NYC 07 / 07 FIFA President Gianni Infantino poses with the FIFA World Cup winner's trophy at Fanatics Fest NYC Next

Infantino sagte, dass der Auftritt der besten Fussballspieler der Welt in den USA das Ansehen und die Beliebtheit des Sports im Land steigern werde. Er meinte jedoch auch, dass amerikanische Kinder die Möglichkeit haben sollten, Fussball zu spielen, ohne dafür bezahlen zu müssen, wie es zurzeit der Fall sei.

„Kinder müssen kostenlos Fussball spielen können. In Afrika oder Europa können sie das. Das müssen wir auch hier in den USA ermöglichen. Dann werden die Talente zum Fussball wechseln“, erklärte er. „Genau das wollen wir jetzt mit der FIFA Klub-Weltmeisterschaft und der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr ändern und der amerikanischen Jugend zeigen, dass wenn man gut genug ist und Talent hat, es auch im Fussball einen Weg zu Ruhm und Reichtum gibt.“

Die FIFA zahlt USD 1 Million an jeden der elf Spielorte der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™, um kleine Spielfelder für Gemeinden zu bauen und soziale Projekte zu unterstützen, um den Zugang zum beliebtesten Sport der Welt in einigen der ärmsten Gegenden der USA zu fördern.

„Es ist wirklich wunderbar, ein völlig neuer Zugang zu Fussball“, sagte er und fügte hinzu, dass die FIFA auf dieser Basis eine fussballbegeisterte Generation in den USA hervorbringen wolle. „Die FIFA hat die Aufgabe, die Behörden in den Gemeinden und Städten davon zu überzeugen, Spielfelder für die Kinder zu bauen. Dann finden sich auch Eltern, die ihre Kinder dorthin bringen, mit ihnen spielen und sie trainieren.“

Ferner sagte er: „Die nächste Elterngeneration wird Fussball im Blut haben und wissen, wie sie ihre Kinder unterstützen können. Alles, was wir brauchen, sind die richtigen Voraussetzungen. Genau deshalb investieren wir hier in all den Städten.“

Beim Finale der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ wird es zudem erstmals eine Halbzeitshow geben – ein historisches Novum, das auch beim Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ im nächsten Jahr Premiere feiern wird. Im Rahmen des Turniers wurde auch eine Reihe weiterer Innovationen eingeführt, darunter eine Bodycam, die von den Schiedsrichtern getragen wird und den Fans einen einzigartigen Blick aus der Sicht eines Schiedsrichters auf dem Spielfeld ermöglicht. Doch das ist noch nicht alles ...

“Bei der FIFA wollen wir innovativ sein und uns mit neuer Technologie auseinandersetzen. Aus diesem Grund haben wir erstmals in der Geschichte eine kleine Kamera, eine sogenannte „Bodycam“, direkt neben dem Ohr des Schiedsrichters angebracht“, sagte Gianni Infantino. Der Grund, die Kamera direkt am Ohr zu platzieren, sei, weil man so genau sehen könne, wohin der Schiedsrichter schaue.

„Wir überlegten uns zuerst, ob wir die Kamera nicht auf der Brust des Schiedsrichters anbringen sollten. Aber wenn der Schiedsrichter in eine bestimmte Richtung schaut, muss die Kamera seinem Blick folgen. Deshalb wäre es seltsam gewesen, wenn wir die Bodycam auf der Brust angebracht hätten. Mit der Kamera am Ohr sieht man genau, wohin der Schiedsrichter schaut, und kann damit das Geschehen genau verfolgen. Dadurch entstehen unglaubliche Bilder.“

„Und es hat auch einen Einfluss auf das Verhalten der Spieler, denn sie sind sich bewusst, dass der Schiedsrichter eine Kamera trägt. Sie müssen also aufpassen, was sie tun und sagen, wenn sie zu ihm gehen.“

Bei der Veranstaltung, an der zahlreiche amerikanische Sportlegenden wie die Super-Bowl-Sieger Tom Brady und Joe Montana, die NBA-Superstars LeBron James und Victor Wembanyama, die NHL-Legenden Jaromír Jágr und Henrik Lundqvist sowie die MLB-Ikonen Cal Ripken Jr. und Mike Piazza teilnahmen, meinte Infantino zudem, dass der Fussball in puncto Unterhaltung noch von amerikanischen Sportarten profitieren könne.

„Wir können viel von der NFL, der NBA, vom Baseball und Eishockey lernen – gerade mit Blick auf das Gesamterlebnis für die Fans. Manchmal vergessen wir das und konzentrieren uns zu sehr auf das Spiel. Natürlich ist das wichtig, aber wir sollten uns mehr auf die Fans konzentrieren, um ihnen noch mehr bieten zu können“, sagte er.