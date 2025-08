Gianni Infantino sagte den Trainerinnen und Trainern, die FIFA Frauen-WM 2023™ habe „der Welt die Augen geöffnet“

Gianni Infantino eröffnete das Trainerforum zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft und sagte, der „grossartige Fussball“ beim Turnier im vergangenen Jahr in Australien und Aotearoa Neuseeland habe der Welt die Augen für den Frauenfussball geöffnet. Er unterstrich die Notwendigkeit, auf diesem Erfolg aufzubauen.

Das zweitägige Forum im Home of FIFA in Zürich wurde organisiert, um den aktuellen Cheftrainerinnen und Cheftrainern der 32 teilnehmenden Nationalteams Gelegenheit zu geben, ihre Ansichten zu den Gebieten Technik, Wettbewerb und Schiedsrichterwesen auszutauschen. Diese Ansichten, die sie in Diskussionen mit Arsène Wenger, FIFA-Direktor für globale Fussballförderung, unterstützt durch die zweimalige Weltmeistertrainerin Jill Ellis, einbringen, werden künftig für weitere Verbesserungen des Turniers sorgen.