Gianni Infantino mit offizieller Verdienstmedaille Indonesiens geehrt

Treffen des FIFA-Präsidenten mit dem Präsidenten der Republik Indonesien, Joko Widodo

Infantino erhielt die „Bintang-Jasa-Pratama“-Medaille

Indonesien richtet derzeit die FIFA U-17-Weltmeisterschaft 2023™ aus

Im Vorfeld der FIFA U-17-Weltmeisterschaft 2023™ wurde FIFA-Präsident Gianni Infantino von Joko Widodo, dem Präsidenten der Republik Indonesien, im Staatspalast in Jakarta mit der „Bintang-Jasa-Pratama“-Medaille ausgezeichnet.

Diese Medaille wird an Personen verliehen, die sich um die Sicherheit, das Wohlergehen und die Grösse des Landes verdient gemacht haben.

Die Verleihung erfolgte im Anschluss an ein Treffen der beiden Führungspersönlichkeiten, an dem Infantino und Präsident Widodo über die aktuelle Entwicklung und die Fortschritte des Fussballs in Indonesien sprachen. Es ging zudem darum, auf welche Weise Indonesien auch eine wichtige Rolle für die Entwicklung des Fussballs in ganz Asien spielen kann.

„Es ist eine ausserordentliche Ehre, diese Auszeichnung vom Präsidenten zu erhalten, und ich möchte ihm von ganzem Herzen danken“, sagte Infantino. „Indonesien ist ein führendes Land in der Wirtschaft, ein führendes Land in der Politik, ein führendes Land in der Geschäftswelt und es ist auch ein führendes Land im Fussball geworden. Es ist wichtig, dass sich Indonesien dabei nicht nur auf den Fussball in Indonesien selbst konzentriert, sondern eine Führungsrolle in Asien und der Welt einnimmt. Darauf arbeiten wir gemeinsam hin.“

Der FIFA-Präsident hatte Präsident Widodo zuletzt im Oktober 2022 nach der Tragödie im Kanjuruhan-Stadion getroffen. Bei diesem Anlass sicherte er die Unterstützung der FIFA bei einer umfassenden landesweiten Überarbeitung der Sicherheitsmassnahmen in Stadien zu. Nun liegt der Fokus voll und ganz auf der FIFA U-17-WM™.

„Indonesien ist ein Land, das den Fussball liebt, ein Land, das mit enormen Investitionen in eine moderne Zukunft blickt, ein Land, das sich für die jungen Mädchen und Jungen in Indonesien engagiert“, so Infantino. „Dies alles ist der Führungsstärke und der Vision von Präsident Joko Widodo zu verdanken. Dass der Fussball eine so wichtige Rolle in der Vision und dem Projekt von Präsident Widodo spielt, Indonesien zu einem der führenden Länder der Welt zu machen, erfüllt mich und die FIFA mit grossem Stolz.“

Die letzte Austragung der FIFA U-17-WM liegt bereits vier Jahre zurück, da die Auflage 2021 wegen der COVID-19-Pandemie abgesagt werden musste. Indonesien richtet erstmals ein FIFA-Turnier aus, und damit findet die FIFA U-17-WM erstmals in Südostasien statt.