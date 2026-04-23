Gianni Infantino lobt die Studierenden des 26. FIFA-Masters bei ihrem Besuch am FIFA-Sitz

Nachdiplomkurs 2000 lanciert, als der FIFA-Präsident am Internationalen Zentrum für Sportwissenschaften tätig war

FIFA-Masterlehrgang von SportBusiness jüngst zum 13. Mal zu Europas führendem Nachdiplomkurs in Sportmanagement ausgezeichnet – Rekord

Gianni Infantino: „Dank dem FIFA-Master sind Sie bereit, in dieser dynamischen Zeit etwas zu bewegen“

Die Absolventen der 26. Ausgabe des FIFA-Masters haben bei ihrem Besuch am FIFA-Hauptsitz in Zürich (Schweiz) grossen Zuspruch von FIFA-Präsident Gianni Infantino erhalten. 27 Personen aus 18 Ländern absolvieren den diesjährigen Nachdiplomstudiengang, wobei derzeit das dritte von insgesamt vier Modulen auf dem Programm steht. Ihr Besuch in Zürich umfasste u. a. eine Führung durch den FIFA-Hauptsitz sowie ein Treffen mit FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström.

„Die FIFA ist stolz auf die Partnerschaft mit dem CIES bei diesem grossartigen Programm. Rund 75 Absolventen des FIFA-Masters arbeiten bei der FIFA. Wir freuen uns daher sehr, dass Sie hier sind“, sagte der FIFA-Präsident in einer Videobotschaft in Bezug auf ein Projekt, an dem er mitgearbeitet hatte, als er noch am Internationalen Zentrum für Sportwissenschaften (CIES) in Neuenburg (Schweiz) tätig war. „Der FIFA-Master liegt mir sehr am Herzen, da ich 2000 an seiner Lancierung mitgewirkt habe.“

„Als FIFA-Präsident werde ich mich weiterhin für diese einmalige Initiative einsetzen, weil der FIFA-Master die FIFA-Ziele unterstützt. Wir tun weit mehr, als Wettbewerbe zu organisieren und den Fussball zu regeln. Wir müssen auch dafür sorgen, dass der Fussball weiterhin gedeiht und wächst. Bislang haben mehr als 700 Personen aus über 120 Ländern den FIFA-Master absolviert. 90 % von ihnen sind im Sport tätig.“

Der FIFA-Masterkurs in Administration, Recht und Geisteswissenschaften im Sport kombiniert erstklassigen akademischen Unterricht und praxisbezogene Fallstudien mit Gastvorträgen und Exkursionen. Der Studiengang umfasst Module an der De Montfort University in Leicester (England) (Modul „Geisteswissenschaften im Sport“), der SDA Bocconi School of Management in Mailand (Italien) (Modul „Sportmanagement“) sowie an der Universität Neuenburg (Modul „Sportrecht“) und endet mit einer Abschlussarbeit.

Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina (Italien) waren ebenfalls Teil des diesjährigen Studiengangs. Gerade solch praktische Blicke hinter die Kulissen zeichnen den FIFA-Master aus. Als die Studierenden im vergangenen Jahr in England ihr Studium begannen, wurde der FIFA-Master von SportBusiness zum 13. Mal – Rekord – als Europas führender Nachdiplomstudiengang im Bereich Sportmanagement ausgezeichnet.

Absolventen der 26. Ausgabe des FIFA-Masters bei ihrem Besuch im Home of FIFA (Zürich) Previous 01 / 06 FIFA Master 26th edition 02 / 06 FIFA Master 26th edition 03 / 06 FIFA Master 26th edition 04 / 06 FIFA Master 26th edition 05 / 06 FIFA Master 26th edition 06 / 06 FIFA Master 26th edition Next

„Genau wie unsere Welt verändert sich auch die Branche. Wir befinden uns in einer unvorhersehbaren und schwierigen Zeit. Es gibt jedoch auch grosses Potenzial“, betonte Gianni Infantino. „Nichts verbindet und begeistert uns so sehr wie der Sport. Dank dem FIFA-Master sind Sie bereit, in dieser dynamischen Zeit etwas zu bewegen.“