Gianni Infantino lobt Fussballverband der Turks- und Caicos-Inseln bei Premieren-Preisverleihung

Der TCIFA veranstaltete die Gala, um seine herausragenden Akteure auf und neben dem Spielfeld zu ehren. Der gesamte Erlös der ausverkauften Veranstaltung, an der auch Concacaf-Präsident und FIFA-Vizepräsident Victor Montagliani, der frühere Arsenal-Vizepräsident David Dein und der ehemalige Stürmer von Manchester United und England, Andrew Cole, teilnahmen, wird in die Jugendförderung und in nationale Programme reinvestiert. In einer Videoansprache, die während der Zeremonie im Shore Club Ball Room am Freitag, den 13. Oktober, gezeigt wurde, gratulierte Infantino den Preisträgern und würdigte die Fortschritte und die Entwicklung des Fussballs in der Region.