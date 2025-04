Gianni Infantino lobt die Gastgeber der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ in Cincinnati für das TQL-Stadion, das er als „echtes Juwel“ bezeichnet

Das TQL-Stadion in Cincinnati, einer der Austragungsorte der FIFA Klub-WM 2025 , ist eines der schönsten Stadien, die Gianni Infantino je gesehen habe, wie der Präsident des Weltverbands bei seiner Tour durch die elf US-Städte sagte, in denen das bahnbrechende Turnier mit 32 Teams vom 14. Juni bis 13. Juli stattfinden wird.

„Dieses Stadion ist ein echtes Juwel“, so der FIFA-Präsident bei seinem ersten Besuch in der Spielstätte in Ohio. „Es ist absolut atemberaubend. Das ist wirklich eines der schönsten Fussballstadien, die ich je gesehen habe. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich gratuliere auch euch, dem FC Cincinnati, der Stadt und allen, die die Vision und den Traum hatten, dies Wirklichkeit werden zu lassen. Man hat mir zudem gesagt, dass dies eine Baseball- oder American-Football-Stadt sei, aber es ist tatsächlich auch eine Fussballstadt."

„Wir befinden uns direkt neben ‚Over-The-Rhine‘, wo sich deutsche Einwanderer erstmals niederliessen und dazu beitrugen, den Grundstein für Cincinnati und all das zu legen, was diese einzigartige Stadt mit ihrer eng verbundenen Gemeinschaft weiterhin wird.“

Der Präsident des Weltverbands betonte, dass die Stadt Cincinnati auch von der Unterstützung profitieren würde, die für lokale Sozialprojekte vorgesehen ist. „Wir sind uns auch unserer sozialen Rolle sehr bewusst ... und aus diesem Grund haben wir beschlossen, eine Spende in Höhe von einer Million US-Dollar zu leisten, um vielleicht ein paar Minispielfelder in den Stadtteilen zu bauen, in denen sie am dringendsten benötigt werden. Zusammen mit den Vereinen vor Ort sollen auch gemeinnützige Aktivitäten durchgeführt werden, um den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, sagte er.