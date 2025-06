Gianni Infantino beschreibt die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ als den „Big Bang“ des Fussballs

„Wir werden hier in Nordamerika Geschichte schreiben“, so der FIFA-Präsident vor den Medienvertretern in Miami (USA)

Wenn Inter Miami CF am Samstag, dem 14. Juni, im Hard-Rock-Stadion gegen Al Ahly FC antritt, beginnt das mit Abstand inklusivste internationale Vereinsturnier aller Zeiten

Die Endrunde mit 32 Mannschaften sei laut Infantino „etwas ganz Besonderes“, da dort Spieler aus fast 90 Ländern vertreten sein und die Welt vereinen werden.

Kurz vor Beginn des mit Spannung erwarteten inklusivsten Vereinsturniers aller Zeiten hat FIFA-Präsident Gianni Infantino die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 als „Big Bang“ des Fussballs bezeichnet.

Das Hard-Rock-Stadion in Miami Gardens (USA) wird am Samstag im Fokus der Fussballwelt stehen, wenn Inter Miami CF und Al Ahly FC in der legendären Arena im sonnigen Florida aufeinandertreffen. Es ist einer von zwölf Austragungsorten in elf US-Städten, in denen die 63 Partien des Turniers ausgespielt werden, bei dem der erste echte Klub-Weltmeister ermittelt wird.

„Wir werden hier in Nordamerika Geschichte schreiben. Ab dem 14. Juni geht es hier in Miami richtig los. Zum ersten Mal überhaupt werden die 32 besten Vereine der Welt in einem Turnier gegeneinander antreten, um herauszufinden, wer der beste Klub der Welt ist“, sagte Infantino neben dem neuen FIFA Klub-Weltpokal bei einer Veranstaltung in Miami, an der auch lokale Würdenträger und Medienvertreter teilnahmen.

„Alle werden um diesen unglaublichen Pokal spielen, der, wie man sieht, etwas ganz Besonderes und ganz Neues ist und sich von allen anderen Trophäen in der Welt des Sports unterscheidet. Dieser Pokal symbolisiert die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Er ist der Inbegriff eines ‚Big Bang‘, denn wir fanden, dass ein legendärer Wettbewerb auch eine legendäre Trophäe verdient.“

Er fügte hinzu: „Es ist auch kein Geheimnis, dass wir Preisgelder von insgesamt einer Milliarde US-Dollar ausgeschrieben haben. Der Sieger erhält bis zu 125 Millionen US-Dollar, was natürlich eine enorme Summe ist. Aber es geht auch um Ruhm. Alle teilnehmenden Teams haben die Möglichkeit, sich als Sieger einen Platz in den Geschichtsbüchern zu sichern.“

Im Kader von Inter Miami stehen die beiden Weltmeister Lionel Messi und Sergio Busquets. Beide werden also beim Turnier dabei sein und zusammen mit den 31 anderen Teams um den Titel spielen.

„Wir haben diese Woche ein bisschen mit den Spielern darüber gesprochen. Uns bietet sich die einmalige Chance, an einer Klub-WM teilzunehmen“, so Javier Mascherano, Trainer von Inter Miami, während der Veranstaltung, an der auch sein Pendant von Al Ahly, José Riveiro, teilnahm. Die beiden Übungsleiter werden sich im historischen Eröffnungsspiel gegenüberstehen. „Dieser Wettbewerb findet nur alle vier Jahre statt. Man weiss nicht, ob man jemals wieder die Gelegenheit hat, hier zu spielen. Das ist im Prinzip dasselbe, wie bei der Weltmeisterschaft der Nationalmannschaften. Also sollte man doch diese Chance nutzen, oder? Es geht allerdings nicht nur darum, zu gewinnen, sondern auch darum, diesen Moment zu geniessen und ihn in vollen Zügen auszukosten.“

FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ Medienveranstaltung in Miami Previous 01 / 12 FIFA President Gianni Infantino speaks 02 / 12 Sportscaster Andres Cantor, Al Ahly FC Manager José Riveiro, Miami Dade College President Madeline Pumariega, Inter Miami CF Manager Javier Mascherano and FIFA President Gianni Infantino 03 / 12 City of Miami Mayor Francis Suarez speaks 04 / 12 Miami-Dade County Mayor Daniella Levine Cava poses next to the FIFA Club World Cup Trophy 05 / 12 Al Ahly FC Manager José Riveiro speaks 06 / 12 Inter Miami CF Manager Javier Mascherano speaks 07 / 12 FIFA President Gianni Infantino is interviewed 08 / 12 FIFA Legend Ronaldinho is interviewed by Andres Cantor 09 / 12 Miami Dade College President Madeline Pumariega speaks 10 / 12 FIFA President Gianni Infantino and FIFA Legend Ronaldinho 11 / 12 Musician and Producer Emilio Estefan speaks 12 / 12 FIFA President Gianni Infantino speaks Next

Infantino wies auch auf die enge Verbindung des Weltverbands zu Miami hin, wo sich das Büro der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ befindet und im August 2024 die neue Abteilung „Recht & Compliance“ der FIFA eröffnet wurde. Im Freedom Tower der Stadt ist eine Ausstellung des FIFA-Museums geplant. Zudem unterhält der Weltverband eine enge Partnerschaft mit dem Miami Dade College (MDC), dessen Präsidentin Madeline Pumariega bei der Veranstaltung von Daniella Levine Cava, Bürgermeisterin von Miami-Dade County, und Francis Suarez, Bürgermeister von Miami, begleitet wurde.

„Miami wird im Mittelpunkt stehen. Es geht dabei nicht nur um den Sport. Es geht auch darum, unsere Kultur weiterzuentwickeln“, so Bürgermeisterin Daniella Levine Cava.

„Mein Dank gilt heute allen hier Miami, vor allem jedoch den Bürgermeistern für ihre Unterstützung, ihr Vertrauen und ihren Glauben an uns – das spürten wir von Anfang an, als wir noch überlegten, wo wir unseren Hauptsitz eröffnen sollten“, betonte FIFA-Präsident Infantino. „Nun sind wir hier in Miami und freuen uns riesig, dass wir hier sind und dass es bald los geht.“

Auch FIFA-Legende Ronaldinho Gaúcho hielt vor dem Start des neuen Turniers eine Rede. Laut Infantino werde der Wettbewerb aufgrund seiner internationalen Ausrichtung weltweit für Aufsehen sorgen.

„Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ werden nächstes Jahr 48 Teams dabei sein. An der diesjährigen Klub-WM nehmen 32 Mannschaften teil, aber mit Spielern aus 90 verschiedenen Ländern“, erklärte er. „In all diesen Ländern wird man diese Akteure aufmerksam verfolgen, weil man seine Helden und Superstars natürlich auf der Weltbühne sehen will. Das ist etwas ganz Besonderes.“