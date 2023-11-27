Gianni Infantino würdigt bei einer Veranstaltung in New York die italienische Kultur und den Einfluss des Fussballs

Spiel der FIFA-Legenden mit zahlreichen italienischen Stars Höhepunkt der ganztägigen Veranstaltung in New York

Veranstaltung von der Grow Together Foundation organisiert, die die italienisch-amerikanische Gemeinschaft in New York stärkt und unterstützt

FIFA-Präsident: „Solche Tage erinnern mich daran, wie der Fussball Zugehörigkeit schafft, die Gesellschaft stärkt und Menschen zusammenbringt“

Obwohl Italiens legendäre Nationalmannschaft bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ nicht dabei ist, glaubt die italienisch-amerikanische Gemeinschaft in New York/New Jersey noch immer an die völkerverbindende und positive Kraft des Fussballs.

So feierten am Sonntag, 7. Juni, in New York eine beeindruckende Gruppe italienischer und italienisch-amerikanischer Persönlichkeiten, FIFA-Legenden und FIFA-Präsident Gianni Infantino ihre gemeinsame Herkunft und Geschichte sowie die einzigartige Fähigkeit des Fussballs, Stolz zu wecken und Menschen zusammenzubringen.

„Mir fehlen fast die Worte, was mir sehr selten passiert, weil ich es gewohnt bin, vor Publikum zu sprechen. Der heutige Tag war sehr bewegend, weil Sie alle hier sind und dies eine unglaubliche Gemeinschaft ist“, sagte Gianni Infantino zum Auftakt des denkwürdigen Tages in der ehrwürdigen Old Saint Patrick’s Cathedral in Lower Manhattan.

Die Eltern des FIFA-Präsidenten sind vor seiner Geburt von Italien in die Schweiz ausgewandert.

„Ich bin mit italienischen Werten im Herzen aufgewachsen“, erzählte Gianni Infantino. „Der Fussball hat uns immer das Gefühl gegeben, Italiener und etwas Besonderes zu sein.“

Die italienische Fussballbegeisterung und Erfolgsgeschichte bildeten den Rahmen für einen ereignisreichen und spannenden Tag, der von der Grow Together Foundation organisiert wurde. Die Organisation wurde 2024 von Don Luigi Portarulo gegründet, der zwei Jahre zuvor von Italien nach New York ausgewandert war, um dort in der katholischen Gemeinde zu dienen. Don Portarulo hält regelmässig die Messe in der Old Saint Patrick’s Church, die Gianni Infantino als einen überaus wichtigen Ort für Generationen von Italienern und Italoamerikanern bezeichnete.

Don Portarulo gründete die Grow Together Foundation, um die lokale italienisch-amerikanische Gemeinschaft durch Bildungs- und Familienprogramme, Sprachkurse, sportliche Aktivitäten und praktische Unterstützung zu stärken.

Ebenfalls anwesend waren Alessandra Locatelli (italienische Ministerin für Behindertenfragen), Giorgio Marrapodi (ständiger Vertreter Italiens bei den Vereinten Nationen), Giuseppe Pastorelli (Generalkonsul am italienischen Generalkonsulat in New York) und Giuseppe Commisso (Präsident der AC Florenz), dessen verstorbener Vater, Rocco Commisso, während des Tages geehrt wurde.

Einen grossen Auftritt hatten auch die FIFA-Legenden, namentlich Stars und Weltmeister der Azzurri, die zusammen mit Gianni Infantino in der Old Saint Patrick’s Church am Altar standen, ehe sie später gegen ein Team mit Vertretern der örtlichen Gemeinde sieben gegen sieben spielten. Mit von der Partie waren einige der grössten Legenden des italienischen Fussballs wie Roberto Baggio, Vincenzo Iaquinta, Marco Materazzi, Alessandro Nesta, Gianluca Pagliuca, Christian Panucci, Andrea Pirlo, Giuseppe Rossi, Christian Vieri und Cristian Zaccardo.

„Vielleicht ist ihnen gar nichtbewusst, welche Emotionen sie in uns wecken und welches Gefühl der Verbundenheit mit dem Land unserer Väter und Grossväter sie uns vermittelt haben“, sagte Infantino, als er die FIFA-Legenden vorstellte. „Wann immer sie eine FIFA Fussball-Weltmeisterschaft oder auch nur Freundschaftsspiele gewonnen hatten, gingen wir Italiener im Ausland am nächsten Tag mit neuer Energie, voller Freude und Stolz ins Büro, zur Arbeit, zur Schule oder zum Training.“

Das Spiel der FIFA-Legenden fand im Rocco B. Commisso Soccer Stadium an der Nordspitze Manhattans statt. Rocco Commisso war ein italienischer Einwanderer in den USA, der an der Columbia University als Fussballer für Furore sorgte, bevor er mit Mediacom Communications einen erfolgreichen Kabelfernsehanbieter gründete. 2017 rettete er den legendären Fussballverein New York Cosmos vor dem drohenden Untergang und übernahm 2019 die AC Florenz. Commisso leitete den Bau des hochmodernen Ausbildungszentrums Viola Park und erreichte 2023 und 2024 mit der AC Florenz zweimal in Folge das Finale der UEFA Europa Conference League.

Im Januar 2026 wurde Giuseppe Commisso Vereinspräsident und organisierte das Spiel der FIFA-Legenden in dem nach seinem einflussreichen Vater benannten Stadion.

Was für ein fantastischer Tag heute hier in New York im Rocco-Commisso-Stadion, wo wir gespielt haben. Mein Dank gilt also der Familie Commisso, Giuseppe Commisso und allen anderen. Ein besonderer Dank geht an Don Luigi [Portarulo] aus der italienischen Gemeinde. Wir hatten heute einen grossartigen Tag, an dem alle Italiener hier in New York die italienischen FIFA-Legenden angefeuert haben“, sagte Gianni Infantino nach dem Spiel.

„Von Roberto Baggio über Andrea Pirlo bis hin zu [Christian] ‚Bobo‘ Vieri – all diese unglaublichen Legenden sind heute hier bei uns, um den Italienern, die ihre Nationalmannschaft hier bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft nicht sehen können, eine Freude zu bereiten. Nun sehen sie hier auf ihrem eigenen Platz die Helden ihres Herzens“, fügte er hinzu.

Es war ein fröhlicher und bewegender Tag, der einmal mehr gezeigt hat, wie sehr der Fussball Verbundenheit und Identität stiftet und dass nur der Fussball für ein solches Feuer sorgen kann. Trotz der verpassten Qualifikation sind der legendäre Kampfgeist und Wille der Italiener ungebrochen.

„Heute haben wir unsere Tradition, Freundschaft, Inklusion und Begeisterung für den Fussball gefeiert“, betonte Gianni Infantino. „Solche Tage erinnern mich daran, wie der Fussball Zugehörigkeit schafft, die Gesellschaft stärkt und Menschen zusammenbringt.“