Gianni Infantino in Dubai als „Internationale Sportpersönlichkeit“ ausgezeichnet

„Es ist eine Ehre, bei der zwölften Ausgabe der ‚Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Creative Sports Awards‘ in Dubai als ‚Internationale Sportpersönlichkeit des Jahres‘ ausgezeichnet worden zu sein“, so Infantino.

Auch die positive Rolle Infantinos in der arabischen Welt wurde hervorgehoben, insbesondere, dass er mehrere FIFA-Turniere und Grossveranstaltungen in die Region gebracht hat.

„Die Auszeichnung als ‚Internationale Sportpersönlichkeit des Jahres‘ bei der zwölften Ausgabe der ‚Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Creative Sports Awards‘ in Dubai steht für den Erfolg, den die FIFA in ihrem Bemühen hat, die Welt durch den Fussball zu vereinen“, so der FIFA-Präsident weiter.

„Mein Dank geht an Scheich Mohammed, an alle, die im Fussball gearbeitet haben, und auch an die wunderschöne, sportbegeisterte Stadt Dubai, in der wir ab dem 15. Februar anlässlich der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft wieder zu Gast sein werden. Hier dürfte sich erneut eine grossartige Gelegenheit bieten, die Welt zu vereinen.“