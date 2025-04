Gianni Infantino besucht in Philadelphia das Fan-Fest-Gelände der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026

Die sogenannte „Stadt der brüderlichen Liebe“ wird beim Wettbewerb im nächsten Jahr, der vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2025 ausgetragen wird, sechs Spiele ausrichten. Mit 48 Teams, die an 16 Spielorten in drei Ländern (Kanada, Mexiko und die USA) gegeneinander antreten, wird es das bisher grösste Turnier sein.

In Philadelphia werden zudem acht Begegnungen der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 ausgetragen. Damit rückt die Stadt in den Fokus der Fussballwelt und wird insgesamt 14 spannende Spiele zu bieten haben, die laut Infantino mit der Ausrichtung von „14 Super Bowls“ vergleichbar seien. Alle Partien sollen im Lincoln Financial Field stattfinden, wo der Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles spielt.

Der FIFA-Präsident betonte, dass die beiden Wettbewerbe langfristige Vorteile für den Fussball in der Stadt und der Region mit sich bringen würden. „Sowohl diesen als auch den nächsten Sommer werden wir in Philadelphia sehr, sehr viel Spass haben. Allerdings soll es auch danach noch weitergehen, denn wir wollen den Fussball fördern und dafür sorgen, dass sich alle Amerikaner in die schönste aller Sportarten verlieben, so wie wir sie nennen“, sagte er bei seinem Treffen mit Philadelphia Soccer 2026. „Denn warum sollte Amerika sich nicht in den Fussball verlieben, wenn es die ganze Welt tut?“