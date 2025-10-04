Gespräche zwischen politischen Entscheidungsträgern aus Marokko, Spanien und Portugal und Gianni Infantino über FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™

Treffen von FIFA-Präsident Gianni Infantino mit Aziz Akhannouch, Premierminister von Marokko, Pedro Sánchez, Premierminister von Spanien und Paulo Rangel, Minister für Auswärtiges in Portugal

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™ mit Marokko, Portugal und Spanien als Ko-Veranstalter

Infantino: Turnier wird „unvergessliches Fussballfest“

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich mit Aziz Akhannouch, Premierminister von Marokko, Pedro Sánchez, Premierminister von Spanien und dem portugiesischen Aussenminister Paulo Rangel getroffen, um über die Vorbereitungen auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™ zu sprechen, die von den drei Ländern gemeinsam ausgerichtet wird.

Das Turnier ist die erste Männerfussball-WM, die auf zwei Kontinenten stattfinden wird. Im Anschluss an das Treffen in New York (USA) im Rahmen der hochrangigen Woche der UNO-Generalversammlung 2025 erklärte Infantino, das Turnier werde ein „unvergessliches Fussballfest“ werden.

„Wir haben positive Gespräche rund um die gemeinsame Ausrichtung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030 geführt, bei der die Welt in diesen schönen Ländern zusammenkommen wird. Zum ersten Mal wird das Turnier in Europa und Afrika ausgetragen, was die beiden Kontinente noch näher zusammenbringen wird“, so der FIFA-Präsident.

„Zwei der traditionellsten und erfolgreichsten Fussballnationen Europas werden ihre Kräfte mit einer afrikanischen Nation bündeln, die in den letzten Jahren unglaubliche Fortschritte gemacht hat. Das haben wir bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 gesehen, wo Marokko als erstes Team seines Kontinents ins Halbfinale eingezogen ist.“ Fans aus der ganzen Welt werden ein unvergessliches Fussballfest mit unglaublichen Stadien und einer fantastischen Atmosphäre erleben, das in allen drei Ländern ein riesiges Vermächtnis hinterlassen wird.“

Er fügte hinzu: „Alle drei Nationen haben beträchtliche Erfahrung in der erfolgreichen Ausrichtung grosser internationaler Turniere. Ich möchte mich bei Herrn Akhannouch, Herrn Sánchez und Herrn Rangel dafür bedanken, dass sie sich Zeit genommen haben und die Vorbereitung einer unglaublichen Jubiläumsausgabe der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft einvernehmlich angehen wollen.“

Bei dem Turnier wird im Rahmen der 100-Jahr-Feier auch jeweils ein Spiel in Argentinien, Paraguay und Uruguay stattfinden, dem Land, in dem 1930 die erste WM-Auflage ausgetragen wurde.

Marokko, Portugal und Spanien wurden am 11. Dezember 2024 in Anwesenheit aller 211 FIFA-Mitgliedsverbände beim ausserordentlichen FIFA-Kongress per Akklamation als Ausrichter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™ bestimmt.