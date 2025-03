Die erste Halbzeitshow bei einer FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ist „ein Ereignis, das man nicht verpassen sollte“, so FIFA-Präsident Gianni Infantino

Global Citizen arbeitet mit der FIFA zusammen, um die erste Halbzeitshow bei einem FIFA-WM-Finale zu organisieren

FIFA-Präsident Gianni Infantino: „Die von der FIFA und Global Citizen organisierte Halbzeitshow wird eine Premiere sein, bei der Sport, Musik und Kultur zusammenkommen, um die Welt zu vereinen.“

Am Endspiel-Wochenende der FIFA WM 26™ steht auch der Times Square im Zeichen des Turniers

Das internationale Bildungs- und Interessenvertretungsgremium Global Citizen wird gemeinsam mit der FIFA die erste Halbzeitshow beim Endspiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ veranstalten, bei der erstmals 48 Teams an den Start gehen. Die Halbzeitshow, die von FIFA-Präsident Gianni Infantino als „die beste Feier aller Zeiten“ bezeichnet wurde, ist das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen der FIFA und Global Citizen und gilt schon jetzt als „historisch“. Die im September 2024 angekündigte mehrjährige Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Strahlkraft von Sport und Unterhaltung zu nutzen, um das Leben von Millionen von Kindern zu verändern.

„Diese Show wird in die WM-Geschichte eingehen und dem grössten Sportereignis der Welt würdig sein“, so der FIFA-Präsident über die am Sonntag, dem 19. Juli 2026, beim Endspiel im ‚New York New Jersey Stadium‘ stattfindende Veranstaltung. „Wir alle wissen, wie sehr unser Sport die Welt vereinen kann, aber wir wollten noch einen Schritt weiter gehen und Fussball und Unterhaltung für ein paar ganz besondere, einzigartige Momente bei der WM 2026 miteinander verbinden.“

Hugh Evans, Gründer und CEO von Global Citizen, gab auf der jüngsten FIFA Commercial & Media Partners Convention in Dallas, Texas, an der auch der FIFA-Präsident von Zürich aus live teilnahm, weitere Einzelheiten bekannt. „Die Halbzeitshow von FIFA und Global Citizen setzt weltweit neue Massstäbe und ist ein bahnbrechender Moment, in dem Sport, Musik und Kultur eins werden, und in dem die einzigartige Strahlkraft des Fussballs gefeiert wird, der uns alle zusammenbringt“, betonte der CEO von Global Citizen. „Die Show wird hochkarätige Auftritte und Beiträge weltbekannter Künstler bieten, die sowohl für ein amerikanisches als auch für ein globales Publikum zusammengestellt wurden.“ „Es wird eine unvergleichliche Atmosphäre und einzigartige Momente geben, die die ganze Welt in ihren Bann ziehen werden. Mit zwei Milliarden potenziellen Zuschauern bietet die WM unseren Partnern den perfekten Rahmen für eine beispiellose Reichweite.“

Während des Endspiel-Wochenendes Mitte Juli 2026 wird der Times Square zum ersten Mal zum Mittelpunkt für Fussballfans in New York und New Jersey. Die Bildschirme, Plätze sowie Bewirtungs- und Zuschauerbereiche werden zum FIFA-WM-Zentrum und stehen dann ganz im Zeichen des Turniers. Die weltbekannte Strassenkreuzung wird zum Treffpunkt für leidenschaftliche Fussballfans, Familien und Freunde, die sich bei Live-Auftritten der weltbesten Künstler unvergessliche Erinnerungen schaffen, während sie das Spiel um Platz drei und das WM-Finale verfolgen.

FIFA-Präsident Gianni Infantino: Erste Halbzeitshow bei einer FIFA WM „ein Ereignis, das man nicht verpassen sollte“ 02:31