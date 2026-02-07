Gianni Infantino verspricht US-Städten 100.000 Fussbälle anlässlich der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

200 Fussbälle für Feste im Rahmen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ so das Versprechen des FIFA-Präsidenten vor 500 Vertretern bei der US-Bürgermeisterkonferenz (USCM)

„WM ein Fest der Menschlichkeit, das die Menschen rund um den Fussball fröhlich vereint“, sagte Gianni Infantino bei der USCM-Wintertagung in Washington D.C.

11 der 16 Spielorte in den USA sowie die meisten Teamquartiere

Gemäss Ankündigung von FIFA-Präsident Gianni Infantino erhalten 500 US-Städte 100.000 Fussbälle, um in den USA für noch mehr Begeisterung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zu sorgen.

Vor den Delegierten der Wintertagung der Bürgermeisterkonferenz (USCM) in Washington D.C. sagte Gianni Infantino, dass alle Städte der hier anwesenden 500 Vertreter vor dem Turnier je 200 Bälle bekommen würden.

Die Bälle können für Feste vor dem am 11. Juni beginnenden Turnier genutzt werden.

„Mit 48 Teams, 104 Spielen und 16 Spielorten in Kanada, Mexiko und den USA ist die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 ein Fest der Menschlichkeit, das die Menschen rund um den Fussball fröhlich vereint. Es war mir eine Ehre, die Bürgermeister der elf US-Städte zu treffen, die 2026 die Welt begrüssen und ihr eigenes Flair in dieses historische Ereignis einbringen werden“, erklärte der FIFA-Präsident.

Bei der Tagung traf Gianni Infantino die Bürgermeister aller elf US-Spielorte der ersten WM mit 48 Teams. Etliche vertretene Städte sind zwar nicht Schauplatz eines der 104 WM-Spiele, beherbergen aber Teamquartiere für die Teams. Nicht weniger als 50 der 64 bislang vorgeschlagen Teamquartiere liegen in den USA.

Laut Gianni Infantino können US-Städte dank der WM mit einem wirtschaftlichen Schub von rund USD 30 Milliarden sowie mit mehr als sieben Millionen Fans aus aller Welt rechnen.