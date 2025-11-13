Gianni Infantino dankt afrikanischen Frauenfussballvertretern für Hoffnung und Chancen

Teilnahme des FIFA-Präsidenten an FIFA-Frauenfussball-Regionalseminar für Afrika

Alle 54 afrikanischen FIFA-Mitgliedsverbände beim Seminar vertreten

Austragung des Seminars im Rahmen der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft 2025™

FIFA-Präsident Gianni Infantino dankte Frauenfussballvertretern aus ganz Afrika für die Hoffnung und die Chancen, die sie Mädchen auf dem gesamten Kontinent geben. Den Rahmen bildete ein FIFA-Frauenfussball-Regionalseminar in Rabat (Marokko) zur weiteren Förderung des Frauenfussballs in der Region.

Vertreter aller 54 FIFA-Mitgliedsverbände der CAF waren zugegen, um Erfahrungen und Wissen auszutauschen. Jeder Verband war mit einer Person vertreten, die im jeweiligen Land für den Frauenfussball zuständig ist.

Die Förderung des Frauenfussballs ist ein strategisches Ziel der FIFA. Es war das fünfte von insgesamt sechs Seminaren nach den ersten vier Seminaren für die Verbände der AFC, Concacaf und der CONMEBOL im letzten Jahr sowie der UEFA im Oktober 2025 am FIFA-Sitz in Zürich (Schweiz).

Der Frauenfussball ist in Afrika klar auf dem Vormarsch, wie die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ gezeigt hat, als drei von insgesamt vier Teams des Kontinents (Marokko, Nigeria und Südafrika) ins Achtelfinale eingezogen sind, während Sambia seinen ersten Sieg bei einer Frauen-WM feierte.

„Als Vorbilder geben Sie so vielen Mädchen auf dem Kontinent und rund um die Welt Hoffnung und Chancen. Sie können wirklich etwas bewirken, indem Sie Millionen von Mädchen in Afrika und auf der ganzen Welt Hoffnung, Spass und Freude vermitteln“, sagte der FIFA-Präsident beim Seminar.

Gianni Infantino rief die Vertreter ferner dazu auf, der FIFA von den Herausforderungen in ihren Ländern zu berichten. „Wir müssen auch von Ihnen lernen. Sie müssen uns sagen, wo der Schuh drückt, damit wir uns anpassen und Ihnen effektiv helfen können, weil es kein Patentrezept für jedes Land in Afrika, Asien, Europa, Amerika oder Ozeanien gibt“, erklärte der FIFA-Präsident.

Blandina Khumbo Mdebwe vom malawischen Fussballverband betonte die Bedeutung des Seminars bei der Förderung der Zusammenarbeit sowie des Wachstums des Frauenfussballs in Afrika.

„Viele von uns stehen vor ähnlichen Herausforderungen, aber jedes Land hat seine ganz eigenen Facetten. Bei solchen Seminaren können wir voneinander lernen, erfahren, wie andere die FIFA-Programme zur Frauenförderung umsetzen, und Erfolgsgeschichten austauschen“, sagte sie. „Das ist einer der wichtigsten Punkte. Wir müssen voneinander lernen und sehen, dass andere in die richtige Richtung gehen.“

Den Rahmen des Seminars bildete die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Marokko 2025™, die als erstes FIFA-Frauenturnier in Afrika einen Meilenstein für den Kontinent setzte.

„Erstmals kämpfen Mädchen hier in Afrika um den Titel und spüren die Energie der afrikanischen Fans und die Begeisterung, die den ganzen Kontinent erfasst“, erklärte FIFA-Fussballdirektorin Jill Ellis, die auch deutlich machte, dass noch viel zu tun bleibt.

„Afrika spielt auf der internationalen Bühne nicht einfach mit, sondern kann auf höchster Ebene mithalten. Aber die Botschaft dieser Woche ist klar: Die Arbeit ist noch nicht getan. Die grösste Herausforderung kommt nach dem Schlusspfiff, das heisst nach diesem Seminar“, betonte Jill Ellis, die als Trainerin zweimal die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ gewonnen hat. „Wir müssen alles unternehmen, damit Mädchen in all Ihren Ländern als Spielerin, Trainerin, Schiedsrichterin oder Funktionärin am Fussball teilnehmen können.“