Football Australia wird unter neuem Vorsitzenden auf dem Vermächtnis der FIFA Frauen-WM aufbauen, so der FIFA-Präsident

„Es war mir eine grosse Freude, Anter Isaac kennenzulernen, den neuen Verbandsvorsitzenden von Football Australia. Ich habe ihm zu seiner neuen Rolle gratuliert. Die enorme Erfahrung, die er in knapp 30 Jahren im Fussball gesammelt hat, wird ihm und Football Australia sehr zugute kommen“, sagte Infantino nach dem Treffen in Dschidda (Saudiarabien) am Vorabend des FIFA Fussballgipfels 2023.

Infantino bezeichnete das Turnier, das vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland ausgetragen wurde, als „transformativ“, weil es den Frauenfussball und dessen Wahrnehmung so sehr verändert hat.

Die FIFA kann uns in Australien auf verschiedene Weise helfen, nämlich mit Expertenwissen und Know-how was den Fussball angeht, also Entwicklung, Nachwuchsförderung und viele weitere wichtige Aspekte wie Sportmedizin, Förderung des Frauenfussballs und so weiter – auch was Governance sowie die geschäftliche und kommerzielle Seite angeht.