FIFA-Präsident dankt dem irischen Fussballverband für die Ausrichtung der IFAB-Jahreshauptversammlung in Belfast

Gianni Infantino nimmt an der 139. Jahreshauptversammlung des International Football Association Board (IFAB) in der nordirischen Hauptstadt teil

Zusammen mit FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström als Teil der FIFA-Delegation nimmt Infantino an Gesprächen über Änderungen der Spielregeln teil

„Wir werden weiterhin zusammenarbeiten“, sagte er nach dem Beschluss der Änderungen, mit denen die Zeitverschwendung reduziert und der Schutz der Schiedsrichter erhöht werden sollen

Im Anschluss an die 139. Jahreshauptversammlung des International Football Association Board (IFAB) im nordirischen Belfast dankte FIFA-Präsident Gianni Infantino dem irischen Fussballverband für dessen „wunderbare Gastfreundschaft“.

Der FIFA-Präsident wurde von FIFA-Vizepräsident Vittorio Montagliani, den FIFA-Ratsmitgliedern Kanya Keomany und Hany Abo Rida, FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström, dem Vorsitzenden der FIFA-Schiedsrichterkommission Pierluigi Collina, dem FIFA-Chef für globale Fussballentwicklung Arsène Wenger und der FIFA-Fussballdirektorin Jill Ellis bei der Sitzung der Entscheidungsträger im Fussball begleitet, an der auch führende Vertreter des englischen, schottischen und walisischen Fussballverbands teilnahmen.

„Es war eine Freude, heute an der 139. Jahreshauptversammlung des International Football Association Board (IFAB) in Belfast teilzunehmen“, sagte Infantino, der noch am selben Tag das Viertelfinale des irischen Pokalwettbewerbs zwischen Crusaders und Cliftonville im Seaview-Stadion besuchte. „Vielen Dank an den Präsidenten des irischen Fussballverbands, Conrad Kirkwood, und sein gesamtes Team für die hervorragende Gastfreundschaft. Ich habe die Gelegenheit genutzt, um Verbesserungen der Spielregeln zu besprechen und bereits laufende Testverfahren zu bewerten.“

139. Jahresversammlung des International Football Association Board 01:36

Es wurde eine Reihe von Änderungen an den Spielregeln vereinbart, die bei der bevorstehenden FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ umgesetzt werden, bevor sie ab dem 1. Juli dieses Jahres weltweit in Kraft treten. Die wichtigste davon war die Entscheidung, dem gegnerischen Team einen Eckstoss zuzusprechen, wenn ein Torhüter das Spiel verzögert, indem er den Ball länger als acht Sekunden festhält.

IFAB 139. Jahresversammlung in Belfast, Nordirland 01 / 15 FIFA Secretary General Mattias Grafström, FIFA President Gianni Infantino and FIFA Vice-President and CONCACAF President Victor Montagliani during the IFAB 139th Annual General Meeting 02 / 15 First Deputy President of the IFA Neil Jardine, Irish Football Association Secretary General Patrick Nelson, Irish Football Association President Conrad Kirkwood and IFAB Secretary and CEO Lukas Brud during the IFAB 139th Annual General Meeting 03 / 15 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger and FIFA Chief Football Officer Jill Ellis during the IFAB 139th Annual General Meeting 04 / 15 Football Association Of Wales Chief Executive Noel Mooney (C) during the IFAB 139th Annual General Meeting 05 / 15 FIFA Referee Committee Chairman Pierluigi Collina during the IFAB 139th Annual General Meeting 06 / 15 PGMOL Chief Refereeing Officer Howard Webb during the IFAB 139th Annual General Meeting 07 / 15 FIFA Vice-President and Chairwoman of the Football Association Debbie Hewitt during the IFAB 139th Annual General Meeting 08 / 15 Scottish Football Association Vice-President Leslie Gray during the IFAB 139th Annual General Meeting 09 / 15 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger during the IFAB 139th Annual General Meeting 10 / 15 Irish Football Association (IFA) President Conrad Kirkwood speaks during the IFAB 139th Annual General Meeting 11 / 15 FIFA President Gianni Infantino and FIFA Vice-President and CONCACAF President Victor Montagliani (R) prior to the IFAB 139th Annual General Meeting 12 / 15 General view during a press conference following the IFAB 139th Annual General Meeting 13 / 15 FIFA Secretary General Mattias Grafström during a press conference following the IFAB 139th Annual General Meeting 14 / 15 FIFA Chief of Global Football Development Arsène Wenger and FIFA President Gianni Infantino sign a board during the IFAB 139th Annual General Meeting 15 / 15 FIFA President Gianni Infantino presents a pennant to Irish Football Association (IFA) President Conrad Kirkwood during the IFAB 139th Annual General Meeting

Schiedsrichter haben nun die Möglichkeit, nach einer Überprüfung durch den Video-Schiedsrichterassistenten (VAR) oder einer längeren VAR-Überprüfung Durchsagen im Stadion zu machen. Die FIFA führte dies erstmals bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2022 einä und setzte es im Rahmen eines internationalen Turniers für A-Nationalmannschaften erstmals bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 einä.

Die von der FIFA bei den Olympischen Fussballturnieren bei den Spielen in Paris im vergangenen Jahr eingeführte Initiative „nur der Kapitän“ wurde nun auch in die Spielregeln aufgenommen, sodass bei Wettbewerben auf der ganzen Welt auch entschieden werden kann, dass nur die Mannschaftskapitäne in bestimmten Situationen auf den Schiedsrichter zugehen dürfen.

„Ich begrüsse die Entscheidung des IFAB, die Spielregeln in Bezug auf das Zeitspiel von Torhütern und die Tatsache zu ändern, dass nur der Mannschaftskapitän in bestimmten Situationen auf den Schiedsrichter zugehen darf, sowie andere wichtige Änderungen vorzunehmen, die alle bei der bevorstehenden FIFA Klub-Weltmeisterschaft in den USA umgesetzt werden. Wir sind bestrebt, unseren Sport sicherer und für alle zugänglicher zu machen, und dafür werden wir weiterhin zusammenarbeiten“, sagte Infantino und fügte hinzu, dass FIFA-Turniere nach wie vor wichtige Testfelder für potenzielle Regeländerungen und Innovationen sein würden.

„Zudem haben wir nach dem positiven Feedback von Wettbewerben, bei denen Schiedsrichter Körperkameras tragen durften, unsere Absicht bekräftigt, diese Technologie bei der bevorstehenden FIFA Klub-Weltmeisterschaft im Rahmen der Live-Spielübertragung einzusetzen.“