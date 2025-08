FIFA-Präsident würdigt Erfolge bei Treffen mit Spaniens Ministerpräsidenten

Beim Treffen zwischen FIFA-Präsident Gianni Infantino und Spaniens Ministerpräsidenten Pedro Sánchez wurden unter anderem die konstant guten Ergebnisse des Landes in allen Fussballsparten und mögliche Entwicklungsprojekte in der Zukunft erörtert.

Dank dem 1:0-Sieg über England im Finale der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ wurde Spanien zur ersten Nation, die gleichzeitig die Titel der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™, der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ und der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ hält. Alle drei WM-Titel zu gewinnen ist eine aussergewöhnliche Leistung und spricht für das hohe Talentniveau in Spanien sowie das Engagement des Landes für den Frauenfussball – eine Tatsache, die der FIFA-Präsident gegenüber dem Premierminister nochmals verdeutlichte.

„Ich habe Ministerpräsident Sánchez zu dieser unglaublichen Leistung gratuliert, die sein Land vollbracht hat, indem es alle drei Weltmeistertitel bei den Frauen gleichzeitig hält“, sagte Infantino am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York.