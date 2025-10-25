FIFA-Präsident verspricht bei Besuch auf den Malediven kontinuierliche Unterstützung

Gianni Infantino trifft Seine Exzellenz Dr. Mohamed Muizzu, Staatschef der Malediven

Besuch im Zeichen der Stärkung und Weiterentwicklung des Fussballs im gesamten Land

FIFA‑Präsident und Ahmed Thoriq, Präsident des Fussballverbands der Malediven (FAM), führen Gespräche über Entwicklungspläne

FIFA-Präsident Gianni Infantino reiste erstmals auf die Malediven und traf dort auf Seine Exzellenz Dr. Mohamed Muizzu, den Staatschef der Malediven. Ausserdem nahm er gemeinsam mit lokalen Verantwortlichen und Sportlegenden an einem Fussballfestival teil.

Im Mittelpunkt des Besuchs stand die erneute Kooperation zwischen dem Weltfussballverband und dem maledivischen Fussballverband (FAM) mit dem Ziel, den Fussball im Land zu stärken und weiterzuentwickeln.

Bei seiner Ankunft am Velana International Airport wurde FIFA‑Präsident Gianni Infantino von fast 300 Kindern, Mitgliedern des Exekutivkomitees des FAM sowie mehreren lokalen Vereinsverantwortlichen herzlich empfangen. Im Anschluss stattete Infantino Dr. Mohamed Muizzu in dessen Präsidentenbüro einen Höflichkeitsbesuch ab. Während seines Besuchs betonte Präsident Muizzu das starke Engagement seiner Regierung für die Weiterentwicklung des Fussballs auf den Malediven.

„Der Fussball ist die wichtigste Sportart des Landes“, so Dr. Muizzu. „Wir alle lieben den Fussball und freuen uns darauf, all diese Kinder auf der Weltbühne zu sehen. Dafür bedarf es umfassender Unterstützung, um den Fussball auf den Malediven an die Weltspitze zu führen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Das ist ein wichtiges Zeichen und motiviert alle Menschen auf den Malediven.“

Präsident Muizzu unterstrich zudem die Infrastruktur-Initiativen, die darauf ausgelegt sind, Sportanlagen auf allen Inseln zu errichten. Ausserdem bekräftigte er erneut seine volle Unterstützung für den FAM und dessen Führungsrolle bei der Förderung des Sports im ganzen Land.

Der FIFA‑Präsident erwähnte die Herausforderungen, denen sich der Fussball auf den Malediven in den letzten Jahren gegenüberstand, würdigte jedoch zugleich die Bemühungen der neuen Führung des FAM und sicherte weitere Förderungen seitens der FIFA zu.

„Man spürt auf den Malediven eine echte Leidenschaft für den Sport, und es liegt in unserer Verantwortung, diese Leidenschaft zu fördern und alles in unserer Macht Stehende zu tun, um den Fussball an den Schulen zu etablieren und Projekte einzuführen, die den Sport fördern. Die Malediven sind zwar bezüglich ihrer Grösse ein kleiner Staat, doch hier gibt es viel Talent und Potenzial“, sagte Infantino.

„Das Land ist wunderschön und gleicht einem kleinen Stück Paradies. Die Menschen sind fantastisch; vor allem aber ist es eine fussballbegeisterte Nation.“ Von den Kindern bis hin zu den Grosseltern lieben die Menschen hier den Sport. Deshalb war ich sehr glücklich und habe den Tag hier in Malé auf den Malediven sehr genossen.

„Wir sind angereist, um den Sport zu fördern und weiterzuentwickeln. Ausserdem wollen wir hier neue, spannende Projekte wie Football for Schools und FIFA Arenas einführen und den regionalen Wettbewerb unterstützen, der hier im Land stattfindet und jede einzelne Insel beziehungsweise jedes Atoll einbeziehen wird. Gleichzeitig soll der Fussball im gesamten südasiatischen Raum, in dem der Sport derzeit einen Boom erlebt, weiter gefördert werden. Die FIFA ist vor Ort, um mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten und den Fussball zu stärken und zu fördern.“

Das Treffen endete mit der Bestätigung beider Seiten, ihr gemeinsames Engagement zur Förderung des Fussballs auf den Malediven fortzuführen, das Wachstum des FAM weiter zu unterstützen und neue Vorhaben sowie Kooperationen zu prüfen.

Der FIFA‑Präsident traf sich ausserdem mit dem Präsidenten des FAM, Ahmed Thoriq, und dem maledivischen Minister für Tourismus und Umwelt, Thoriq Ibrahim. Dabei sprachen sie über Pläne zur Fussballentwicklung und mögliche Massnahmen, um den Einfluss des Sports zu erweitern. Unter Berücksichtigung kürzlich verabschiedeter nationaler Gesetze sowie der neuen FAM‑Statuten bekräftigte der maledivische Fussballverband sein Bestreben, den Sport auf den verschiedenen Inseln auszubauen und dort regionale Verbände zu schaffen.

In diesem Zusammenhang wurde die Atolls Regional League 2025/26 als Pilotprojekt überarbeitet. Die Neuauflage wurde mit 266.000 US‑Dollar aus FIFA‑Forward‑Fördermitteln finanziert. Im Rahmen des Wettbewerbs treten 49 Mannschaften aus unterschiedlichen Atollen in einer Qualifikationsrunde gegeneinander an. Im Anschluss findet an 18 Austragungsorten auf verschiedenen Inseln der Malediven eine K.O.-Phase statt, in der sich die jeweiligen Sieger der drei geographischen Zonen die Teilnahme an der Qualifikation für die Dhivehi Premier League (DPL) sichern. Die DPL ist die höchste Spielklasse innerhalb der neuen, dezentralisierten Struktur, die der FAM mithilfe von FIFA‑Forward‑Fördermitteln eingeführt hat.

Zusätzlich plant der FAM, eine erste nationale Frauenliga einzuführen. Diese soll durch Sonderprojekt‑Fördermittel aus FIFA‑Forward 3.0 finanziell unterstützt werden.

Im Anschluss an die Gespräche nahmen sowohl FIFA‑Präsident Infantino als auch Präsident Muizzu im Rahmen eines vom FAM veranstalteten Fussballfestivals an einem Benefizspiel teil, an dem unter anderem Weltmeister Marco Materazzi (FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006™) sowie weitere maledivische Fussballlegenden teilnahmen.

Das Festival, an dem auch hochrangige Regierungsverantwortliche wie Vizepräsident Uz Hussain Mohamed Latheef und mehrere Kabinettsminister teilnahmen, diente zugleich als Festakt, um das Wachstum der Fussballkultur des Landes zu würdigen und das Engagement der Regierung zu bekräftigen, den kontinuierlichen Fortschritt des Sports weiter zu fördern.