FIFA-Präsident trifft griechischen Ministerpräsidenten Mitsotakis

Gianni Infantino und Kyriakos Mitsotakis diskutierten in New York über Fussball

FIFA-Präsident Gianni Infantino ist in New York zu einem „positiven Austausch“ mit dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis zusammengetroffen, bei dem der Fussball im Mittelpunkt stand.

„Ich habe mich sehr über das Treffen mit dem griechischen Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis in New York gefreut. Wir hatten einen positiven Austausch über die Entwicklung des Fussballs,“ sagte Infantino, der am Rande der Vollversammlung der Vereinten Nationen eine ganze Reihe von Gesprächen führte.