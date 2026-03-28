FIFA‑Präsident sagte, während der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ wird „die ganze Welt stillstehen“

Bevorstehende FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft™ – „Die grösste Show auf dem gesamten Planeten“, sagte der FIFA‑Präsident

Investoren schätzen die wirtschaftlichen Auswirkungen des Turniers auf rund 80 Milliarden US‑Dollar

Brasilianischer Weltmeister Ronaldo erklärte: „Das Turnier wird das beste und schönste in der Geschichte des Wettbewerbs sein.“

FIFA-Präsident Gianni Infantino erklärte beim Investmentgipfel FII Priority in Miami, USA, dass die FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft 2026™ von enormer wirtschaftlicher Bedeutung sein werde und kündigte an, die ganze Welt werde während des Turniers stillstehen.

Bei seiner Ansprache an die Teilnehmer des Investmentgipfels, der von der Future Investment Initiative organisiert wurde, einer gemeinnützigen Organisation, die vom wichtigsten Staatsfonds Saudi‑Arabiens, dem Public Investment Fund, geleitet wird, machte Infantino klar, dass die FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft™ , die am Donnerstag, dem 11. Juni 2026 beginnen wird, ein prägendes Ereignis sein werde.

„Das wird die grösste Show auf dem gesamten Planeten, und dabei wird die ganze Welt stillstehen. In der Schule lernen wir alle, dass die Welt sich um die Sonne und gleichzeitig um die eigene Achse dreht, aber während der 39 Tage der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft™ wird die Welt stillstehen und alle werden sich auf den Fussball konzentrieren“, sagte der FIFA‑Präsident.

Der FIFA‑Präsident, der sich kurz vor der Ansprache des US‑amerikanischen Präsidenten Donald Trump an die Versammelten richtete, bekräftigte die enorme wirtschaftliche Bedeutung und den Einfluss, den das Turnier mit 48 Teilnehmern haben wird und das in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko veranstaltet wird.

„Das Turnier findet an 16 fantastischen Austragungsorten in diesen Ländern statt, und 48 Nationalmannschaften aus 48 Ländern werden um den Titel kämpfen. Die Mannschaften werden in einem Zeitraum von 39 Tagen in 104 Spielen antreten, was für alle anwesenden Amerikaner hier im Saal 104 Super Bowls gleichkommt, und das alles in etwas mehr als einem Monat“, erklärte er.

Der FIFA‑Präsident sagte bereits vor dem ersten Anpfiff in Kanada, Mexiko und den USA, das globale Interesse, dieses Turnier aus den Stadien mitzuerleben, liege im Millionenbereich, und man erwarte, weltweit Milliarden von Menschen zu erreichen. „Die Welt wird stillstehen, und alle werden gespannt sein, was in 76 Tagen in Nordamerika geschehen wird“, erklärte er.

„Die gesamte Veranstaltung ist beeindruckend und von grosser Bedeutung. Da wir uns hier unter Investoren und Ökonomen befinden, kann ich Ihnen auch etwas zu den wirtschaftlichen Auswirkungen der FIFA Fussball‑Weltmeisterschaft™ mitteilen. Sie belaufen sich auf rund 80 Milliarden US‑Dollar.“ Infantino fügte zudem hinzu, dass das Turnier Hunderttausende Arbeitsplätze schaffe und nachhaltige soziale Vorteile für die jeweiligen Gemeinden bringe.

An der Seite des FIFA‑Präsidenten stand die brasilianische FIFA-Legende Ronaldo, der mit Brasilien 1994 und 2002 Weltmeister wurde. Er sagte: „Das Turnier wird das beste und schönste in der Geschichte des Wettbewerbs sein.“

Der brasilianischen Legende liegt das Turnier besonders am Herzen.