FIFA-Präsident Gianni Infantino gratuliert dem Fussballverband von Gabun zu jüngsten Erfolgen

Sitzung mit Präsident Mounguengui in der FIFA-Niederlassung in Rabat (Marokko)

Glückwünsche von FIFA-Präsident Infantino zu Gabuns beeindruckender Leistung in der Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™

FIFA-Forward-Beiträge Basis der jüngsten Erfolge

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat dem Präsidenten des Fussballverbands von Gabun (FEGAFOOT), Pierre-Alain Mounguengui, seine Unterstützung versichert und ihm zur Entwicklung des Fussballs im zentralafrikanischen Staat in den letzten Jahren gratuliert.

Die beiden Amtskollegen haben sich in der afrikanischen FIFA-Niederlassung in Rabat (Marokko) getroffen, ehe Gabun in weniger als einem Monat zwei entscheidende Spiele in der Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ bestreiten wird. Die Panther, die 1989 erstmals an einer WM-Qualifikation teilgenommen und sich noch nie für eine WM-Endrunde qualifiziert haben, liegen in der Gruppe F mit 19 Punkten aus acht Spielen derzeit auf Platz zwei – einen Punkt hinter der Elfenbeinküste bei zwei verbleibenden Spielen. Selbst wenn die Panther nach der Auswärtspartie gegen Gambia sowie dem Heimspiel gegen Burundi im Oktober hinter ihren Rivalen bleiben sollten, haben sie gute Chancen, die zweite Runde zu erreichen, d. h. die Entscheidungsspiele zwischen den vier besten Gruppenzweiten, bei denen der afrikanische Vertreter beim FIFA-Play-off-Turnier im nächsten März ermittelt wird.

„Ich habe mich sehr gefreut, mit dem Präsidenten des Fussballverbands von Gabun, Pierre-Alain Mounguengui, in der afrikanischen FIFA-Niederlassung in Rabat über die Entwicklung des Fussballs und die zunehmende Beteiligung in seinem Land dank FIFA-Forward-Beiträgen zu sprechen“, sagte der FIFA-Präsident.

„Als ehemaliger internationaler Schiedsrichter hat sich Präsident Mounguengui enorm für die Förderung des Fussballs in seinem wunderschönen Land eingesetzt. Ich gratuliere ihm zur hervorragenden Leistung Gabuns in der CAF-Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26 sowie zur grossartigen Chance, sich erstmals für eine WM-Endrunde zu qualifizieren – als Inspiration für künftige Spielergenerationen.“

2012 brachte die Wende für den Fussball in Gabun, als sich das U-23-Team für die Olympischen Spiele in London qualifiziert und das Land zusammen mit Äquatorial-Guinea den Afrikanischen Nationen-Pokal veranstaltet und dabei das Viertelfinale erreicht hat. 2014 wurde Pierre-Alain Mounguengui zum FEGAFOOT-Präsidenten gewählt. Drei Jahre später war Gabun erstmals alleiniger Gastgeber des Afrikanischen Nationen-Pokals.

Mit Denis Bouanga hat jüngst erstmals ein Spieler aus Gabun an einem FIFA-Finalturnier teilgenommen. Mit dem Los Angeles FC hat er die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ bestritten und beim 1:1-Unentschieden gegen CR Flamengo aus Brasilien den einzigen Turniertreffer seines Teams erzielt.

Parallel zu diesen Erfolgen hat die FIFA die Entwicklung des Fussballs in Gabun, ganz Afrika und rund um die Welt weiter unterstützt. Für die Fussballinfrastruktur in Gabun wurden FIFA-Forward-Beiträge von über USD 6 Millionen zugesagt, u. a. für den Bau von vier technischen Zentren, die als Basis für die regionalen Ligen dienen werden.