FIFA-Präsident Gianni Infantino gratuliert Absolventen des 25. FIFA-Masters

25 Absolventen aus 23 Ländern für Diplom ausgezeichnet

Gianni Infantino betont, wie wichtig es sei, den Sport zu schützen und an seine Träume zu glauben

FIFA-Präsident unterstützte Einführung des FIFA-Masters nach Beitritt zum Internationalen Zentrum für Sportstudien (CIES)

Der FIFA-Präsident Gianni Infantino nahm an der 25. Abschlussfeier des FIFA-Masterstudiengangs (Internationaler Master in Sportmanagement, Sportrecht und Geisteswissenschaften) in Neuenburg, Schweiz, teil. Dabei betonte er, wie wichtig es sei, den Sport zu schützen, und ermutigte die Absolventen, stets an ihre Träume zu glauben. Infantino, der bei der 25. Ausgabe als Schirmherr fungierte, überreichte gemeinsam mit Professor Denis Oswald, dem Direktor des Internationalen Zentrums für Sportstudien (CIES) und Präsidenten des wissenschaftlichen Komitees des FIFA-Masters, die Diplome.

Die 25 Absolventen aus 23 Ländern, die sich im Auswahlverfahren gegen 500 Bewerber/innen durchsetzen konnten, schlossen ihre Module in den Fachgebieten Sportmanagement, Sportrecht und Geisteswissenschaften ab, bevor sie sich während ihrer zwölfmonatigen Ausbildungsphase ihrer Abschlussarbeit widmeten.

„Man muss an seine Träume glauben und natürlich auch hart arbeiten, aber dann können Träume tatsächlich wahr werden“, so der FIFA-Präsident. „Das ist der einzige Rat, den ich Ihnen heute mitgeben möchte und den Sie auf Ihrem weiteren Lebensweg mitnehmen sollten. Denn der Glaube an sich selbst und das Engagement für den Sport sind essenziell, um in Zukunft führende Organisationen leiten zu können.“

Er fügte hinzu: „Sie müssen an Ihre Arbeit glauben, sich für den Sport stark machen und sich mit den Werten des Fussballs identifizieren. Diese Werte prägen nicht nur den Fussball selbst, sondern haben auch für andere Sportarten grundlegende Bedeutung. Sie machen den Sport zu dem, was er ist – und dafür braucht es die besten Führungskräfte.“

Der FIFA-Master wird vom CIES in Zusammenarbeit mit drei Universitäten organisiert und angeboten: Dazu zählen die De Montfort University in Leicester (Vereinigtes Königreich), die SDA Bocconi School of Management in Mailand (Italien) sowie die Universität Neuenburg (Schweiz). Der Studiengang wurde im Jahr 2000 eingeführt, um die Managementausbildung im Sport zu fördern. Mittlerweile hat sich der Master zu einem der führenden akademischen Programme entwickelt, in dem vielseitige Führungskräfte für die zunehmend komplexe Welt des Sports ausgebildet werden.

Der FIFA-Master zählt inzwischen über 700 Absolventinnen und Absolventen aus mehr als 120 Ländern. Insgesamt sind 90 Prozent von ihnen in der Sportbranche tätig, darunter 350 im Bereich Fussball. 75 von ihnen arbeiten direkt für die FIFA. Zudem haben fast 240 weibliche Studierende aus aller Welt den Studiengang erfolgreich abgeschlossen und arbeiten nun in der globalen Sportindustrie – darunter die olympische Goldmedaillengewinnerin Emma Twigg aus Neuseeland sowie UEFA-Women’s-Champions-League-Siegerin Ami Otaki aus Japan.

Der FIFA-Präsident bedankte sich bei Professor Oswald, dem Präsidenten des CIES-Stiftungsrats, Pierre Cornu, dem Generalsekretär des CIES, Vincent Schatzmann und dem offiziellen Vertreter der FIFA Master Alumni Association, Serge Assume Assume, sowie bei den drei Partneruniversitäten. Auch Arsène Wenger, FIFA-Chef für globale Fussballentwicklung, nahm an der Zeremonie teil.