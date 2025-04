FIFA-Präsident Gianni Infantino besucht Orlando, einen einzigartigen Austragungsort der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™

FIFA-Präsident besichtigt sowohl das Camping-World- als auch das Inter&Co-Stadion

In Orlando finden vier Gruppenspiele und zwei Partien der K.-o.-Runde statt

Spende von einer Million US-Dollar für lokale Projekte

FIFA-Präsident Gianni Infantino war in Orlando, USA, um sich die beiden Stadien, in denen Begegnungen der ersten FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ ausgetragen werden, aus nächster Nähe anzusehen. Die Stadt werde ihm zufolge in die Fussballgeschichte eingehen.

Im Rahmen des Turniers, das vom 14. Juni bis zum 13. Juli 2025 stattfindet, werden in Orlando sechs Partien gespielt. Nur in dieser Stadt wird es zwei Spielstätten geben: das imposante Camping-World-Stadion und das eigens für den Wettbewerb errichtete Inter&Co-Stadion.

Mit dabei sind europäische Schwergewichte wie Manchester City, Juventus FC und SL Benfica, südamerikanische Spitzenvereine wie CR Flamengo, Mamelodi Sundowns aus Südafrika, Ulsan HD aus Südkorea und Auckland City FC, das erfolgreichste Team in der Geschichte der OFC Champions League.

Begleitet wurde der FIFA-Präsident von Youri Djorkaeff, dem leitenden Fussballberater der FIFA und französischen Weltmeister von 1998, sowie Jill Ellis, der FIFA-Fussballdirektorin und ehemaligen US-Trainerin, die 2015 und 2019 die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ gewann. Er traf sich unter anderem mit dem Bürgermeister von Orlando, Buddy Dyer, den Verantwortlichen von Orlando City SC und Orlando Pride und sprach mit den lokalen Medien.

FIFA-Präsident Gianni Infantino zu Besuch in Orlando 01:27

„Wir können es kaum erwarten, dass die Menschen aus Orlando zusammen mit den Fans aus aller Welt in die Stadien kommen und für eine tolle Atmosphäre sorgen, damit sich alle in dieser wunderschönen Stadt willkommen fühlen“, so Infantino. „Orlando hat sich in den letzten Jahren zu einer echten Fussballstadt entwickelt, sowohl im Männer- als auch im Frauenbereich.“

Als die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 1994 zum ersten Mal in den USA ausgetragen wurde, fanden fünf Spiele im Camping-World-Stadion statt, das damals noch „Citrus Bowl“ hiess. Die Metropole im Süden der USA ist sowohl in der Major League Soccer (MLS) durch Orlando City SC als auch in der National Women's Soccer League (NWSL) durch Orlando Pride vertreten, das 2024 zum ersten Mal den NWSL Shield und die NWSL-Meisterschaft gewann. Als Austragungsort bei der ersten Auflage des Turniers werde Orlando laut dem FIFA-Präsidenten erneut in die Geschichtsbücher eingehen.

„Die Menschen werden sich immer an die erste Ausgabe erinnern, denn auch wenn die zweite, dritte, vierte und fünfte Auflage vielleicht umfangreicher, besser oder anders sein werden, so gibt es doch nur eine erste Ausgabe – und ihr seid Teil davon, und nicht nur ihr, lieber Bürgermeister und liebe Freunde. Eure Stadt ist deshalb so einzigartig, weil ihr zwei Stadien habt, in denen Partien dieses neuen Wettbewerbs ausgetragen werden“, sagte er.

FIFA-Präsident Gianni Infantino besucht Orlando Previous 01 / 14 FIFA President Gianni Infantino next to the FIFA Club World Cup Trophy during a visit to Inter&Co Stadium 02 / 14 FIFA President Gianni Infantino during a visit to Camping World Stadium 03 / 14 FIFA President Gianni Infantino speaks during a visit to Camping World Stadium 04 / 14 Group photo during FIFA President Gianni Infantino's visit to Camping World Stadium 05 / 14 FIFA President Gianni Infantino speaks during a visit to Camping World Stadium 06 / 14 FIFA President Gianni Infantino unveils the FIFA Club World Cup Trophy during a visit to Camping World Stadium 07 / 14 FIFA President Gianni Infantino and Orlando Mayor Buddy Dyer pose with the Official Matchball of the FIFA Club World Cup 2025 during a visit to Camping World Stadium 08 / 14 FIFA President Gianni Infantino during a visit to Camping World Stadium 09 / 14 Orlando Mayor Buddy Dyer, FIFA President Gianni Infantino, Orlando City SC President of Business Operations Jarrod Dillon and Orlando FC Chief Operating Officer and General Counsel Caesar López pose for a picture at Inter&Co Stadium 10 / 14 FIFA President Gianni Infantino during a visit to Inter&Co Stadium 11 / 14 FIFA President Gianni Infantino, Orlando City SC President of Business Operations Jarrod Dillon and Orlando FC Chief Operating Officer and General Counsel Caesar López pose for a picture at Inter&Co Stadium 12 / 14 FIFA President Gianni Infantino with Orlando City SC President of Business Operations Jarrod Dillon during a visit to Inter&Co Stadium 13 / 14 FIFA President Gianni Infantino is interviewed during a visit to Camping World Stadium 14 / 14 Group photo during FIFA President Gianni Infantino's visit to Camping World Stadium Next

Obwohl im Camping-World-Stadion in der Vergangenheit bereits Freundschaftsspiele mit europäischen Vereinsmannschaften ausgetragen wurden, betonte Infantino, dass Pflichtspiele etwas ganz anderes seien. „Ihr habt in dieser Spielstätte vielleicht schon einige europäische oder südamerikanische Mannschaften auflaufen sehen ... aber sie kamen, um Freundschaftsspiele zu bestreiten. Es ist etwas ganz anderes, wenn man um echte Pokale oder Goldmedaillen und um ein Preisgeld von einer Milliarde US-Dollar kämpft“, erklärte er.