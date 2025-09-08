FIFA-Präsident Gianni Infantino bei Besuch in Reggio Calabria geehrt

Gianni Infantino in Reggio Calabria – der Heimatstadt seines Vaters – als Ehrenbürger ausgezeichnet

FIFA-Präsident erhält Granillo-Preis für bisherige berufliche Leistungen im Rahmen einer Zeremonie in der süditalienischen Stadt

Teilnahme an Benefizspiel mit FIFA-Legenden und Gewinnern der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™

FIFA-Präsident Gianni Infantino wurde zum Ehrenbürger von Reggio Calabria ernannt und erhielt bei seinem Besuch eine Auszeichnung für seine beruflichen Leistungen.

In der Heimatstadt seines Vaters Vincenzo — die er als Kind häufig besuchte — nahm Infantino die Auszeichnung zum Ehrenbürger entgegen. Der Stadtrat von Reggio Calabria beschloss einstimmig, dem FIFA-Präsidenten im Rahmen einer offiziellen Zeremonie im Palazzo San Giorgio – dem Sitz des Gremiums – diese Ehre zu verleihen.

„In Anerkennung seines aussergewöhnlichen Beitrags zur Förderung und Entwicklung des Fussballs als universelles Instrument der Einheit, des Bildungswachstums und der Vermittlung von Werten wie Loyalität, Freundschaft und gegenseitigem Respekt hat die FIFA unter seiner Führung weltweit Sportprojekte unterstützt, deren Schwerpunkt insbesondere auf jungen Menschen, benachteiligten Gruppen, sozialer Inklusion und dem Schutz von Frauen liegt“, so Giuseppe Falcomatà, Bürgermeister von Reggio Calabria. „Die Stadt schätzt Infantino, dessen Wurzeln in unserer Region liegen, als ein Vorbild für Leidenschaft, Opferbereitschaft und ein ausgeprägtes Zugehörigkeitsgefühl. Seine kontinuierliche Unterstützung und Solidarität gegenüber unserer Sportgemeinschaft stärken die Verbindung zwischen dem FIFA-Präsidenten und unserer Stadt noch weiter.“

„Vor zwei Wochen traf ich US-Präsident Donald J. Trump im Weissen Haus, eine Woche später war ich beim mexikanischen Staatsoberhaupt in Mexiko-Stadt zu Gast – dennoch fühlt sich der heutige Tag anders an“, erklärte Infantino nach der Verleihung der Ehrenbürgerschaft.

„Alles, was ich bisher erreicht habe und noch erreichen werde, verdanke ich meinem Vater, meiner Mutter, dieser Region, dieser Stadt und all den Werten, die Sie gerade erwähnt haben: dem Antrieb, erfolgreich zu sein, zu träumen und es einfach zu versuchen. Hat man den ersten Erfolg erreicht, strebt man sogleich nach neuen, höheren Herausforderungen.“

Im weiteren Verlauf des Tages erhielt Infantino den Granillo-Preis für seine bisherigen Leistungen in seiner Fussballkarriere. Nach seiner Einführung im Jahr 2019 ging der Preis, der dem legendären Präsidenten des Fussballvereins der Stadt gewidmet ist, in diesem Jahr an den FIFA-Präsidenten. Er folgte damit auf die italienische Torhüterlegende und Gewinner der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006™, Gianluigi Buffon.

„Oreste Granillo war ein aussergewöhnlicher Mann, der sein Leben dem Sport widmete und gleichzeitig ein herausragender Präsident von Reggina war“, so der FIFA-Präsident, nachdem er die Auszeichnung von seiner Tochter Maria Stella Granillo entgegengenommen hatte. „Für mich ist es eine grosse Ehre, diesen ihm gewidmeten Preis direkt aus den Händen seiner Tochter Maria Stella entgegennehmen zu dürfen. Dies ist ein weiterer unvergesslicher Moment meines Besuchs in Reggio Calabria.“

Nach seiner Wahl zum FIFA-Präsidenten im Jahr 2016 setzte Gianni Infantino alles daran, das durch einen Korruptionsskandal angeschlagene Ansehen der Organisation umgehend wiederherzustellen. Seither hat die FIFA unter seiner Leitung das Wettbewerbsangebot in allen Altersklassen erheblich ausgeweitet und gleichzeitig einen bedeutenden Umsatzanstieg erzielt. Mit dem FIFA Forward Programm hat man die Fussballentwicklung in allen 211 Mitgliedsverbänden beispiellos vorangetrieben. Ausserdem initiierte er als Präsident des Fussballverbands eine Reihe wichtiger Kooperationen mit verschiedenen Partnern, darunter Organisationen unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen. Dabei setzte man auf den einzigartigen Einfluss des Sports, um positive soziale Veränderungen zu bewirken.