FIFA-Präsident feiert Meilenstein der litauischen Fussballgeschichte

Gianni Infantino besucht das baltische Land anlässlich des 100-jährigen Jubiläums seiner FIFA-Mitgliedschaft

FIFA-Forward-Finanzierung entscheidend für die Entwicklung des Fussballs in Litauen

FIFA-Präsident bestritt mit den FIFA-Legenden ein Freundschaftsspiel gegen litauische Legenden

FIFA-Präsident Gianni Infantino besuchte den Litauischen Fussballverband (LFF) anlässlich des 100-jährigen Jahrestags des Beitritts zur FIFA. Die 1922 gegründete LFF wurde ein Jahr später Teil der weltweiten Fussballgemeinschaft. Nach der Eingliederung Litauens in die Sowjetunion wurde der Verband aufgelöst, doch nach der Unabhängigkeit 1990 trat er dem Weltfussballverband wieder bei. "Als [LFF-Präsident] Edgaras [Stankevičius] mir von dieser Veranstaltung erzählte, brauchte ich etwa drei Sekunden, um einem Besuch zuzustimmen. Schließlich ist dieses Jubiläum von historischer Bedeutung. Er und sein Verband leisten wirklich fantastische Arbeit, und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm", sagte der FIFA-Präsident im frisch renovierten S.Dariaus-und-S.Girėno-Stadion in Kaunas.

"Ich war bereits vor zwei Jahren hier, und wir haben über Stadien, über die Infrastruktur und über kommende Veranstaltungen gesprochen. Und vor zwei Jahren hatten wir eine fantastische FIFA Futsal-Weltmeisterschaft. Alle waren begeistert und haben die Atmosphäre im Stadion und in der Stadt genossen. Es war eine großartige Zeit. Sämtliche Teams, die aus der ganzen Welt hierher angereist waren, erzählen mir noch heute davon. Aber natürlich haben wir auch über den Mangel an Stadien und Infrastruktur gesprochen. Und heute sind wir hier, um das 100-jährige Jubiläum der FIFA-Mitgliedschaft in einem sehr schönen Stadion zu feiern, um die FIFA-Legenden – ebenfalls aus aller Welt – und damit einige der besten Spieler aller Zeiten nach Litauen, nach Kaunas zu bringen, und um gemeinsam einen großartigen Moment zu feiern. Es hat sich einiges verändert, aber der Weg führt definitiv aufwärts.“ Präsident Infantino hatte Litauen bereits 2021, anlässlich der Ausrichtung der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft™, besucht – dem ersten FIFA-Wettbewerb, den das baltische Land als Gastgeber ausrichtete.

Der FIFA-Präsident wies im Weiteren darauf hin, dass das Land 2024 die Endrunde der UEFA-U-19-Frauen-Europameisterschaft ausrichten wird, um seinen Ruf als Turnierveranstaltungsort zu festigen, und dass es bereits Projekte gibt, die den litauischen Fussball auf allen Ebenen weiter voranbringen sollen. "Wir haben das Talententwicklungsprogramm, das wir in Zusammenarbeit mit dem Litauischen Fussballverband umsetzen. Durch die Zusammenarbeit von uns allen wird der Fussball in diesem schönen Land immer weiter wachsen, und ich freue mich darauf, wieder hierher zu kommen und sowohl im Männer- als auch im Frauenfussball großartige Ergebnisse zu sehen."

LFF-Präsident Stankevičius, der frühere Generalsekretär der LFF, hatte im März Tomas Danilevičius abgelöst, nachdem dieser beschlossen hatte, nach sechs Jahren im Amt zurückzutreten. Der neue Präsident führt dabei die aktuellen Konzepte der LFF weiter, die dem Breitenfussball in Litauen Vorrang einräumen und dabei die Möglichkeiten des FIFA-Forward-Programms nutzen wollen. In den ersten beiden FIFA-Forward-Phasen stellte die FIFA über USD 768.000 für das dreijährige "Internationale Jugendentwicklungsprogramm" der LFF bereit, das bis einschließlich 2022 lief. Im Rahmen des Projekts wurden 150 ausgewählte Trainer aus 18 Jugendakademien des Landes mit dem führenden belgischen Verein RSC Anderlecht in Kontakt gebracht, um dessen Trainerwissen und Erfahrung in der Jugendförderung nach Litauen zu übermitteln.