FIFA-Präsident erwartet nach Eröffnungsspiel des CAF Afrikanischen Nationen-Pokals 2023 ein „fantastisches Turnier“

Dank an die Gastgebernation dafür, dass sie „Afrika und die ganze Welt“ um das Turnier herum vereint hat

Das Spiel „legte den Grundstein für ein fantastisches Turnier“, so der FIFA-Präsident

Gianni Infantino erlebte den Sieg von Gastgeber Elfenbeinküste gegen Guinea-Bissau im Eröffnungsspiel des CAF Afrikanischen Nationen-Pokals 2023, einer „Show, an die sich die Welt erinnern wird“, so der FIFA-Präsident.

Infantino sah die Partie im Alassane-Ouattara-Stadion in der Hauptstadt Abidjan an der Seite des ivorischen Staatspräsidenten, nach dem die Spielstätte benannt ist. Ebenso anwesend waren der Präsident der afrikanischen Fussballkonföderation (CAF) und FIFA-Vizepräsident Patrice Motsepe und zahlreiche weitere Würdenträger. Vor einer grossartigen, lautstarken Kulisse startete das Team des Gastgebers mit einem Sieg ins Turnier.

„Das Eröffnungsspiel dieses historischen CAF Afrikanischen Nationen-Pokals 2023 zwischen der Elfenbeinküste und Guinea-Bissau hat den Ton für ein fantastisches Turnier gesetzt, das ganz Afrika und sogar die ganze Welt einen wird“, so Infantino.

„Es war grossartig, dass Präsident Alassane Ouattara das Eröffnungsspiel dieses wundervollen Turniers in diesem fantastischen Land erlebt hat. Meine besten Wünsche gelten der CAF unter Führung von Präsident Patrice Motsepe; allen teilnehmenden Nationen und allen Menschen in Afrika. Ich bin sicher, alle werden zusammenkommen und eine Show veranstalten, an die sich die Welt erinnern wird.“