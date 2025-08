FIFA-Präsident empfängt Präsidenten des algerischen Fussballverbands

FIFA-Forward-Projekte in Algerien ebenfalls Gegenstand der Gespräche

Enorme Entwicklung der Sportinfrastruktur in Algerien, wie Walid Sadi betont

Beim Empfang am FIFA-Sitz erörterten Gianni Infantino und der neue Präsident des algerischen Fussballverbands (FAF) die Unterstützung durch das FIFA-Forward-Programm sowie Algeriens Bestrebungen, internationale Sportveranstaltungen durchzuführen.

„Ich habe ihm gesagt, dass sich die Sportinfrastruktur und der Stadionbau in Algerien derzeit revolutionieren und globale Standards erreichen. Algerien ist bereit, kontinentale und internationale Veranstaltungen durchzuführen. Algerien hat eine lange Tradition der Gastfreundschaft.“

Bei seinem Besuch sprach Walid Sadi auch mit Arsène Wenger, FIFA-Direktor für globale Fussballförderung, Gelson Fernandes, FIFA-Subdivisionsdirektor Mitgliedsverbände (Afrika), dessen Team sowie mit Vertretern weiterer FIFA-Abteilungen über künftige Projekte in Algerien zusammen mit der FIFA, u. a. in den Bereichen Schiedsrichterwesen, Frauenfussball, Talentsichtung und Profifussball.

Der FIFA-Präsident weilte in diesem Jahr bereits für einen Besuch in Algerien, um u. a. der offiziellen Einweihung des Nelson-Mandela-Stadions in Algier beizuwohnen. Auf dem Programm stand damals ebenfalls ein Empfang beim algerischen Staatspräsidenten Abdelmadjid Tebboune.