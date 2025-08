FIFA-Präsident denkt zurück an „einmalige“ und „perfekte“ FIFA Fussball-WM 2022™ in Katar

Gianni Infantino schwärmt von „riesigem Erfolg“ des Turniers 2022 auf und abseits der Spielfelder

Erste WM in arabischer Nation als Beitrag, den Fussball „wirklich global zu machen“

Laut FIFA-Präsident „definitiv ein Katalysator für positive Veränderungen in dem Land“

Gianni Infantino besuchte alle 64 Spiele der FIFA Fussball-WM 2022™. Ein Jahr nachdem Argentiniens Kapitän Lionel Messi die Trophäe nach dem unvergesslichen Finale gegen Frankreich in Katar in die Höhe stemmte, bekräftigte der FIFA-Präsident, dass er beim Rückblick auf die „beste WM aller Zeiten“ immer noch „sehr emotional“ wird.

FIFA.com: Mit welchen Worten lassen sich Ihre Erinnerungen an die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022™ in Katar am besten beschreiben?

Gianni Infantino: Nun, die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ war schlicht und einfach die beste FIFA-WM aller Zeiten. Glück, Freude, Stolz, Erfüllung – einfach alles, was man sich erträumen kann, was der Fussball der Welt schenken kann, gab es 2022 in Katar. Bei dieser Weltmeisterschaft hatten wir fünf Milliarden Zuschauer zu Hause und fast dreieinhalb Millionen Zuschauer in den Stadien. Eineinhalb Millionen Fans kamen aus aller Welt und genossen die freudige Atmosphäre. Wir haben unglaubliche Spiele erlebt, enorme Spannung, grosse Leidenschaft, Herzklopfen, wir haben Freude und Tränen erlebt, wir haben mitreissende Emotionen erlebt. Wir hatten einfach alles.

Das Turnier stellte auch für Sie eine einmalige Gelegenheit dar, richtig?

Es war eine ganz einmalige FIFA-WM, denn die kompakte Natur ermöglichte mir, alle 64 Spiele zu besuchen. Das war auf jeden Fall eine einmalige Sache in der Geschichte des Turniers. Und viele andere Fans konnten ebenfalls mehrere Spiele an einem Tag besuchen. Alles war sehr nah beieinander. Die Spieler konnten direkt nach den Partien in ihre Hotels zurückkehren, in ihre Teamquartiere, ohne irgendwohin fliegen zu müssen. Auch aus der Sicht der Spieler war dies also extrem positiv. Das Wetter war perfekt, die Spielfelder waren perfekt, die Stadien waren wunderschön – einfach alles war fantastisch.

FIFA-Präsident blickt zurück auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ 03:56

Es war, wie sie sagten, auf und abseits der Spielfelder ein einzigartiges Turnier. Was machte es so besonders?

Für die meisten Fans ist natürlich am wichtigsten, was auf den Spielfeldern passiert – und auch auf den Spielfeldern war es eine einmalige FIFA Fussball-WM: 172 Tore wurden erzielt, der Rekordwert aller FIFA-WM-Endrunden. Drei asiatischen Teams gelang der Sprung in die nächste Runde. Mit Marokko erreichte erstmals in der Turniergeschichte ein afrikanisches Team die Halbfinalrunde. Wir haben mitreissende Spiele erlebt, es gab grosse Überraschungen und enorme Spannung. Und wir haben ganz sicher das beste Finale aller Zeiten erlebt. Begeisternde, unterhaltsame Tore auf beiden Seiten, Verlängerung, Elfmeterschiessen – dieses Finale hatte einfach alles. Fantastisch!

Und auch abseits des Feldes war das Turnier ein unglaublicher Erfolg. Es gab keinerlei Zwischenfälle und die Atmosphäre war absolut unbeschwert. Zwei Millionen Menschen kamen in die Fan-Zone, zum FIFA Fan-Festival. Die Fans kamen aus aller Welt und haben den Fussball genossen. Wir hatten acht hochmoderne Stadien, vom Al-Bayt-Stadion, wo die Eröffnungsfeier stattfand, bis zum Lusail-Stadion, wo das Finale stattfand. Alle acht Stadien waren absolut überwältigend, fantastisch. Mehr als 53.000 Zuschauer pro Spiel. Der Einlass ins Stadion und auch das Verlassen des Stadions – alles lief absolut reibungslos.

Der Flughafen war ebenfalls fantastisch. Alles hat hervorragend funktioniert. Ich sage daher: ein grosser Erfolg auf dem Spielfeld. Auch aus der Sicht des Veranstalters einer FIFA-WM, dank des Gastgebers Katar, dank der FIFA, dank unserer Teamarbeit und dank der Art und Weise, wie wir das alles gemeinsam auf die Beine gestellt haben.

War es in Anbetracht der Länder, in denen die WM zuvor ausgetragen wurde, wichtig, die Skepsis zu überwinden, was die Fähigkeit von Ländern in anderen Teilen der Welt angeht, ebenfalls ein solches Ereignis auszurichten?

Auf jeden Fall. Es war sehr wichtig, dass die FIFA-WM erstmals in ein ganz anderes Land gegangen ist, nicht in eines der üblichen Länder, um es mal so zu sagen... dass sie nach Katar gegangen ist, in die arabische Welt. Dies ist Teil unserer Vision, den Fussball wirklich global zu machen. Dass erstmals eine FIFA-WM in Katar organisiert wurde, hat meiner Meinung nach zwei Dinge ermöglicht:

Zum einen war die FIFA Fussball-WM definitiv ein Katalysator für positive Veränderungen im Land, in Katar; nicht nur, was die Infrastruktur angeht, sondern was die Rechte angeht, beispielsweise die Rechte der Arbeiter. Und das sage nicht ich, sondern das sagt die Internationale Arbeitsorgansiation ILO. Und dank der Veränderungen, die es gab, haben heutzutage hunderttausende Arbeiter viel bessere Bedingungen als vor der WM. Dies ist definitiv einer der Aspekte.

Zum anderen hat diese FIFA-WM dazu beigetragen, der Welt ein Tor zu öffnen, eine neue Kultur, nämlich die arabische Kultur, zu besuchen, zu erleben und zu geniessen. Die gastfreundliche Art eines Landes, einer ganzen Region, – der gesamten GKR-Region –, die Besucher aus der ganzen Welt willkommen heisst. Für viele war es das erste Mal, dass sie die arabische Welt besuchten und erlebten, und sie haben festgestellt, dass die Menschen dort wirklich gastfreundlich sind. Man kann alles geniessen, die tolle Atmosphäre, das gute Essen; alles, was sich ein Fan nur wünschen kann, war vorhanden. Auch aus dieser Perspektive war es also definitiv ein grosser Erfolg.

Warum war es so wichtig für die FIFA, eines ihrer grossen Turniere in einer arabischen Nation auszutragen?

Die FIFA ist eine globale Organisation. In den Jahren vor der Ausrichtung der WM wurde immer wieder gefragt – und manchmal wurde auch ich persönlich gefragt: „Warum Katar?“ Unsere Antwort darauf lautete stets: „Warum nicht?“ Die FIFA besteht aus 211 Ländern, die dem Weltverband angehören, und sie sind alle gleichberechtigt. Sie alle haben exakt die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten. Und wenn ein Land in der Lage ist, die FIFA Fussball-WM auszurichten, dann sollte es auch erlaubt sein.

Ich denke, das gehört dazu, den Fussball wirklich global zu machen, die Menschen durch den Fussball und durch diese besondere FIFA-WM zu vereinen. Die Tatsache, dass alles auf einen Ort konzentriert war, nicht auf ein grosses Land, sondern im Grunde auf eine Stadt, trug wirklich dazu bei, diese Einheit und Verbundenheit unter den Fans zu schaffen, die sich auf den Strassen in den verschiedenen Stadtvierteln und schliesslich auch in den Stadien untereinander mischten.

Sie sind einerseits der FIFA-Präsident, aber Sie sind natürlich auch ein eingefleischter Fussballfan. Welches war für Sie das beste Spiel des Turniers?

Sie wissen ja, dass ich bei allen 64 Spielen war. Schon allein das war für mich als Fussballfan ein absoluter Traum. Es war sogar mehr als ein Traum. Zuvor hätte man nicht einmal davon träumen können. Als ich beschloss, alle 64 Spiele zu besuchen, war ich selbst ein wenig besorgt. Ich sagte mir: „Vielleicht werde ich bei einigen Spielen einschlafen, denn das ist schon eine ganze Menge.“ Aber das passierte natürlich nicht, denn jedes einzelne Spiel war sehr, sehr unterhaltsam, aber ich denke, der krönende Höhepunkt war wirklich das Finale.

Ein unglaubliches Spiel, ein unglaubliches Ergebnis – Verlängerung, Elfmeterschiessen, Chancen in letzter Minute auf der einen Seite und dann auch auf der anderen Seite. [Lionel] Messi erzielte drei Tore, [Kylian] Mbappé erzielte sogar vier Tore, das Elfmeterschiessen eingerechnet. Und unglaubliche, absolut unglaubliche Emotionen. Nur der Fussball kann solche Geschichten schreiben, nicht wahr? Ich bin sicher, selbst wenn wir den besten Filmemacher der Welt gebeten hätten, uns das spannendste und aufregendste Drehbuch für das Finale zu schreiben, wäre nicht so etwas dabei herausgekommen.

It was really unique, and then of course Leo Messi winning the [FIFA] World Cup at his fifth Das war absolut einzigartig. Und dann natürlich, dass Messi die WM beim fünften Versuch endlich gewonnen hat. Er hat an fünf WM-Endrunden teilgenommen, und dann hat er sie endlich gewonnen – und auch noch mehr WM-Spiele als alle anderen Spieler bestritten, nämlich 26. Vor ihm war es Lothar Matthäus mit 25 WM-Spielen. Auch Lothar wurde Weltmeister, 1990 in Italien. All das zeigt, wie ein grosser Spieler wie Lionel Messi kämpft, mit seiner Nation, mit seinem Team, um schliesslich endlich Weltmeister zu werden. Es war also auch für mich ein sehr emotionaler Moment, ihm die Trophäe zu überreichen.

Und auch Frankreich hat in diesem Finale eine grossartige Leistung gezeigt. Mbappé erzielte einen Hattrick und verwandelte einen Penalty. Er hat die WM vier Jahre zuvor schon einmal gewonnen, und er ist noch jung. Ein grossartiges Team, ein unglaubliches Finale. Und lassen Sie mich auch noch ein Wort über die argentinischen Fans sagen, die während des gesamten Turniers einfach überwältigend waren. Ich erinnere mich, dass selbst in den Gruppenspielen – die mit einer Niederlage gegen Saudiarabien begannen – Zehntausende Fans kamen, um ihr Team zu unterstützen. Und selbst nach den Spielen blieben sie im Stadion und sangen eine oder zwei oder gar drei Stunden lang für ihre Mannschaft. Ich denke, das hat auch den argentinischen Spielern einen zusätzlichen Antrieb gegeben.

Gab es einen bestimmten Moment bei der WM, der das Erlebnis der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ ganz besonders definierte?

Jeder einzelne Moment dieser WM war besonders: all die Menschen, die wir getroffen haben, all die Menschen, die vor Ort waren, die Freude, das Lachen in den Augen der Menschen, in den Gesichtern aller Menschen, die auf die eine oder andere Weise Teil dieser WM waren – das war einfach unglaublich. Die Spiele, die wir erlebt haben, waren grossartig.

Ein weiterer ganz besonderer Moment, den ich von dieser WM wirklich in Erinnerung behalten habe, war definitiv die Veranstaltung, die wir auf dem FIFA Fan Festival zum Dank für all die freiwilligen Helfer organisiert haben. Es gab über 400.000 Bewerbungen als Volunteer bei dieser FIFA-Weltmeisterschaft. Wir konnten allerdings nur 20.000 freiwillige Helfer auswählen. Es war sehr bewegend, mit diesen Volunteers zusammen zu sein, die uns alle während des Turniers begleitet haben, und eine besondere Veranstaltung für sie und mit ihnen auszurichten, bei der wir ihnen danken und sie feiern konnten.