FIFA-Präsident dankt Ruandas Präsident Kagame für dessen Unterstützung bei der Entwicklung des Fussballs

FIFA-Präsident Gianni Infantino und der ruandische Präsident Paul Kagame haben bei einem Treffen in New York vereinbart, ihre fruchtbare Zusammenarbeit zur Förderung der Fussballentwicklung im ostafrikanischen Land fortzusetzen.

Da Präsident Kagame für die Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York weilte, nutzte der FIFA-Präsident die Gelegenheit, sich mit einem der grössten Befürworter der Bemühungen der FIFA um die Anhebung der Standards sowie um die Verbesserung von Infrastruktur und Inklusion im afrikanischen Fussball zu treffen.

„Es war grossartig, Ruandas Präsidenten Paul Kagame in New York zu treffen und mit ihm über die dynamische Entwicklung des Fussballs in seinem Land zu sprechen. Wir haben vereinbart, unsere fruchtbare Zusammenarbeit auch in Zukunft fortzusetzen“, sagte Infantino, der beim 73. FIFA-Kongress in der ruandischen Hauptstadt Kigali im März dieses Jahres als FIFA-Präsident wiedergewählt wurde.