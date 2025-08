FIFA-Präsident dankt ehrenamtlichen Helfern bei Besuch in Dschidda

Besuch von Kindern in einem Krankenhaus in Dschidda gemeinsam mit FIFA-Legenden

Der FIFA-Präsident und der saudische Sportminister, Abdulaziz bin Turki al-Faisal al-Saud, trafen einige der grossen Gruppe von ehrenamtlichen Helfern im König-Abdullah-Sport-City-Stadion, in dem am Freitag das Finale zwischen dem Gewinner der CONMEBOL Libertadores 2023, Fluminense, und dem Sieger der UEFA Champions League 2022/23, Manchester City, über die Bühne geht.

Die ehrenamtlichen Helfer, darunter auch 40 Personen, die bereits bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ im letzten Jahr in Katar dabei waren, sind in 17 verschiedenen Bereichen tätig, u. a. am Flughafen, auf den Trainingsanlagen, in Hotels und den Stadien, um für einen reibungslosen Betrieb der Klub-WM 2023 in Dschidda zu sorgen.