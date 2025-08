FIFA-Präsident: „bestmöglicher“ Start der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2023™ dank Rekordkulisse

50 248 Fans beim Duell zwischen al-Ittihad und Auckland City zum Auftakt der FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ in Saudiarabien – Zuschauerrekord für ein Eröffnungsspiel

Einzug von al-Ittihad in die zweite Runde dank einem 3:0-Sieg zur Begeisterung der lokalen Fans in Dschidda

Spiel im König-Abdullah-Sports-City-Stadion für Gianni Infantino ein fantastischer Abend

Gemäss FIFA-Präsident Gianni Infantino erlebte die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2023™ in Saudiarabien den bestmöglichen Start, nachdem ein neuer Zuschauerrekord für ein Eröffnungsspiel dieses Turniers verzeichnet worden war. Der Präsident war einer der 50 248 Zuschauer bei der Begegnung zwischen dem Gewinner der saudischen Pro League 2022/23, al-Ittihad FC, und dem ozeanischen Meister 2023, Auckland City FC. Noch nie verfolgten so viele Besucher ein Eröffnungsspiel dieses Turniers, an dem insgesamt sieben Teams teilnehmen.

Da das Spiel in der Heimat von al-Ittihad in Dschidda stattfand, verliessen die allermeisten Fans das König-Abdullah-Sports-City-Stadion nach dem 3:0-Sieg des Lokalmatadoren mit strahlenden Gesichtern. Sie konnten ebenfalls ein Stück Fussballgeschichte für sich in Anspruch nehmen, nachdem sie den alten Rekord von 47 137 Zuschauern zwischen al-Ahly FC und Auckland City zum Auftakt der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2022™ im Februar dieses Jahres in Marokko übertroffen hatten.

„Was für ein fantastischer Abend in Dschidda! Der Empfang für die erste FIFA Klub-Weltmeisterschaft in Saudiarabien war mit der Rekordkulisse für ein Eröffnungsspiel fantastisch“, schwärmte Gianni Infantino im Stadion inmitten der Feierlichkeiten nach dem Spiel. „Gratulation an al-Ittihad und Auckland City für ein unterhaltsames Spiel und danke an alle hier für den bestmöglichen Start dieses Turniers. Ich bin überzeugt, dass wir die Welt aus diesem wunderschönen Land heraus weiterhin vereinen werden, während der neue Klubweltmeister gekrönt wird.“

FIFA-Präsident Gianni Infantino beim Spiel Al Ittihad FC - Auckland City FC Previous 01 / 16 Al Ittihad FC v Auckland City FC - FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 02 / 16 Al Ittihad FC v Auckland City FC - FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 03 / 16 Al Ittihad FC v Auckland City FC - FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 04 / 16 Al Ittihad FC v Auckland City FC - FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 05 / 16 Al Ittihad FC v Auckland City FC - FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 06 / 16 Al Ittihad FC v Auckland City FC - FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 07 / 16 Al Ittihad FC v Auckland City FC - FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 08 / 16 Al Ittihad FC v Auckland City FC - FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 09 / 16 Al Ittihad FC v Auckland City FC - FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 10 / 16 Al Ittihad FC v Auckland City FC - FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 11 / 16 Al Ittihad FC v Auckland City FC - FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 12 / 16 Al Ittihad FC v Auckland City FC - FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 13 / 16 Al Ittihad FC v Auckland City FC - FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 14 / 16 Al Ittihad FC v Auckland City FC - FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 15 / 16 Al Ittihad FC v Auckland City FC - FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 16 / 16 Al Ittihad FC v Auckland City FC - FIFA Club World Cup Saudi Arabia 2023 Next