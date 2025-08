FIFA-Präsident begrüsst chinesische Jugendstrategie zur weiteren Förderung

Das chinesische Männernationalteam hat sich erst einmal für eine FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ qualifiziert (2002), während die Frauen seit 1999 nicht mehr über das Viertelfinale hinausgekommen und 2023 bereits in der Gruppenphase gescheitert sind.

Mit mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern verfügt die VR China über ein riesiges Talentreservoir und kann daraus die absolut Besten auswählen. Die Fokussierung auf den Jugendfussball folgt auf die Ankündigung der FIFA, die FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ der Mädchen und Jungen ab 2025 jährlich zu veranstalten, damit die allerbesten Talente in jedem Land die Möglichkeit haben, auf der globalen Bühne zu glänzen.

„Es war mir eine grosse Freude, Präsident Song Kai zu treffen und mit ihm über das erweiterte Teilnehmerfeld und die häufigere Austragung der Jugendturniere zu sprechen, weil wir uns bewusst sind, wie wichtig die Förderung junger Talente für die Zukunft des Fussballs ist“, sagte Gianni Infantino, der am 21. Dezember zusammen mit dem CFA-Präsidenten am FIFA-Fussballgipfel in Dschidda (Saudiarabien) teilnehmen wird.