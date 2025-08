Entwicklung und Fortschritt im Mittelpunkt des Treffens zwischen dem FIFA-Präsidenten und dem Präsidenten von Senegal

Gianni Infantino trifft Senegals Präsidenten Macky Sall in New York

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat bei einem Treffen mit dem senegalesischen Präsidenten Macky Sall am Rande der 78. Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York die Bedeutung des Engagements für die weitere Entwicklung des Fussballs bekräftigt. In den letzten Jahren hat sich der Senegal aktiv am FIFA-Forward-Programm beteiligt und dabei die Mittel lokal investiert, um die Entwicklung des Fussballs in der Gesellschaft weiter voranzutreiben.