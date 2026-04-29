„Eine verwandelte Konföderation“: FIFA-Präsident lobt das Engagement der OFC für die Förderung des Fussballs

Ansprache von FIFA-Präsident Gianni Infantino beim 32. ordentlichen Kongress der ozeanischen Fussballkonföderation (OFC) in Vancouver (Kanada)

Erste Ausgabe der OFC-Profiliga in vollem Gang – auch dank FIFA-Unterstützung

Ozeanien mit Neuseeland bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ dabei

In seiner Rede beim 32. ordentlichen Kongress der ozeanischen Fussballkonföderation (OFC) in Vancouver (Kanada) betonte FIFA-Präsident Gianni Infantino, wie sehr sich die OFC dank ihrem Engagement für die Fussballförderung in der Region sowie den dabei gemeisterten Herausforderungen gewandelt habe.

Mit Verweis auf seinen Besuch in allen elf ozeanischen FIFA-Mitgliedsverbänden 2023 dankte er OFC-Präsident Lambert Maltock, dem abtretenden OFC-Generalsekretär Franck Castillo sowie den Vertretern der ozeanischen FIFA-Mitgliedsverbände für ihren Einsatz zur Förderung des Fussballs sowohl auf Amateur- als auch auf Profiebene.

„Die Herausforderungen, die Distanzen, selbst innerhalb eines einzigen Landes, zwischen den verschiedenen Inseln, die Probleme beim Reisen und der Bau von Infrastruktur dort, wo es keine oder nur begrenzte Ressourcen gibt – all das sind Dinge, die man überwinden musste, um den Fussball zu organisieren“, sagte der FIFA-Präsident.

„Heute sind Sie eine verwandelte Konföderation. Sie haben nicht nur einen wunderschönen Hauptsitz und eine grossartige Organisation, sondern veranstalten auch Wettbewerbe von der Jugendebene für Mädchen und Jungen bis zur Elite für Frauen und Männer sowohl für Klubs als auch für Nationalteams.“

Gianni Infantino verwies auch mit Stolz auf die laufende erste Ausgabe der OFC-Profiliga mit acht Klubs aus sieben Verbänden. Zur Professionalisierung des Fussball im Pazifikraum hat die FIFA die OFC beim Aufbau der Liga unterstützt, sei es mit strategischem Fachwissen oder Fachseminaren zu Themen wie Verwaltung, Geschäftsentwicklung, Spielerregistrierung und Kommunikation.

„Ich bin stolz darauf, dass die FIFA Hilfe und einen kleinen Beitrag zu diesem Projekt leistet, das für den Fussball in Ozeanien ein Meilenstein ist, weil es allen die Möglichkeit bietet, auf Profistufe Fussball zu spielen. Dazu kommen das Fussballfördersystem und die Akademien, die wir gemeinsam in den einzelnen Ländern bauen“, sagte er.

Neuseeland wird die OFC sowohl bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ als auch bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ vertreten, während Papua-Neuguinea über das Play-off-Turnier noch die Chance hat, sich für die Frauen-WM zu qualifizieren. Der FIFA-Präsident lobte auch Neukaledonien für die Leistung beim Play-off-Turnier für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, bei dem sich das Team im Halbfinale Jamaika nur knapp mit 0:1 geschlagen geben musste.